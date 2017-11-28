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Produkcja zakończona

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

24PFS4022/12

3.9

| (20) Opinie

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Telewizor Philips 4000 został opracowany z myślą o dobrej zabawie i uzyskaniu wysokiej jakości obrazu na małym ekranie. Jest wystarczająco kompaktowy, aby można go było bez nadmiernego wysiłku szybko przenieść do innego pomieszczenia. Z kolei dzięki minimalistycznemu wzornictwu pasuje praktycznie do każdego pomieszczenia.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z Digital Crystal Clear

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 60 cm (24")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Dwa wejścia HDMI i funkcja Easylink stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny

Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.

Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

Kompaktowy, przenośny telewizor: zaprojektowany, by zabrać go tam, gdzie coś się dzieje

Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w kuchni lub wiadomości podczas majsterkowania w garażu albo sprawdzać aktualne wyniki sportowe przy grillu. Tak przenośny telewizor lubi być tam, gdzie coś się dzieje!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

20

Opinie

28/11/2017

Polska

Polska

Full HD

Mały, zgrabny, świetne kolory, Full HD idealny do pokoju dla dzieci .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

17/06/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní TV jako druhá - ideální do kuchyně nebo dětského pokoje

Kvalitní televize do kuchyně nebo jako druhá do domácnosti. Vynikající obraz, osazení všemi dostupnými tunery včetně DVB-T2 (Hevc H265), umí i CI modul + (vyzkoušeno s UPC). Trochu plošší zvuk, ale nevadí, z USB nepřehraje všechno (neumí MTS, M2TS). Nemá ovládací tlačítka, pokud založíte ovladač jste nahraní a déle startuje (cca 20-25s od startu)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

19/01/2018

Česká republika

Česká republika

Super poměr za tuto cenu

[Employee of philipsglobal] Pěkný obraz, vzhled, použití na stěnu ok, originální stojánek bych asi řeșil trochu jiným způsobem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.