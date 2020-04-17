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Produkcja zakończona
24PFS5231/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kompaktowe wymiary, imponująca reszta — przedstawiamy serię Philips 5200. Wbudowane wszechstronne rozwiązanie dźwiękowe, obejmujące łączność bezprzewodową i potężny dźwięk, zmieni Twój sposób postrzegania małych telewizorów.
60 cm (24")
Telewizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Kolejne ważne ulepszenie dla małych ekranów jest już dostępne. Wszechstronne rozwiązanie dźwiękowe firmy Philips to wbudowany głośnik o ogromnych możliwościach, który może również służyć jako elegancka podstawa pod telewizor. Oferuje ono idealne połączenie głośników pozwalające na ożywienie filmów, przeniesienie gier na kolejny poziom i odtwarzanie muzyki w atrakcyjny sposób. Dzięki łączności bezprzewodowej można odtwarzać wybrane utwory w dowolnym momencie, bez żadnego wysiłku uzyskując niesamowity dźwięk. A kombinacja białego i srebrnego koloru obudowy sprawia, że głośnik wygląda idealnie w każdym pomieszczeniu.
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w kuchni lub wiadomości podczas majsterkowania w garażu albo sprawdzać aktualne wyniki sportowe przy grillu. Tak przenośny telewizor lubi być tam, gdzie coś się dzieje!
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.2
z 5
15
Opinie
87%
poleca ten produkt
Kalendář
17/04/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Dobrá televize
Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2018-04-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2018-04-17
Jiří62
27/05/2018
Česká republika
Kvalitní TV
Výborný obraz i zvuk, jednoduché ovládání, mnoho možností nastavení, velká spokojenost. Vřele doporučuji!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Vilibald
12/04/2018
Česká republika
S výrobkem jako druhým TV v domácnosti jsem spokojen
Po zhruba měsíčním používání jsem se seznámil i s možnostmi nahrávání TV pořadů a jsem velmi spokojen.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.