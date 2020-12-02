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Produkcja zakończona
24PFT4022/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Telewizor Philips 4000 został opracowany z myślą o dobrej zabawie i uzyskaniu wysokiej jakości obrazu na małym ekranie. Jest wystarczająco kompaktowy, aby można go było bez nadmiernego wysiłku szybko przenieść do innego pomieszczenia. Z kolei dzięki minimalistycznemu wzornictwu pasuje praktycznie do każdego pomieszczenia.
60 cm (24")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w kuchni lub wiadomości podczas majsterkowania w garażu albo sprawdzać aktualne wyniki sportowe przy grillu. Tak przenośny telewizor lubi być tam, gdzie coś się dzieje!
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubione programy, filmy, wiadomości lub po prostu spędzasz czas z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
3.9
z 5
24
Opinie
homer 33
02/12/2020
Polska
jest bardzo przydatny w mniejszych pomieszczeniach
produkt jest bardzo przydatny Posiada dobre parametry
Zalety
Bardzo czysty obraz Prosta obsługa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2019-12-02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2019-12-02
Mici666
05/07/2018
Polska
Tv godny polecenia
Jakość obrazu żyleta, dźwięk czyst, głośniki skala od 0-60 w sypialni 25 i już jest głośno, sygnał antenowy - kablówka bez tunera. Polecam Bardzo Dobry sprzęt w dobrej cenie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Piotrek79
22/05/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Dobry telewizor za niską cenę
kupiłem ten telewizor do kuchni, dobry obraz i dźwięk. Za tą cenę naprawdę dobry zakup.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.