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Evnia Gaming MonitorMonitor do gier Full HD

25M2N3200W/01

1
| (1) Opinia
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Chodzi nam o „piękną” szybkość. Ten monitor ma częstotliwość odświeżania 240 Hz i wyświetlacz 16:9 Full HD, dzięki czemu możesz grać w gry z prędkością w czasie rzeczywistym w towarzystwie wyraźnego i szczegółowego obrazu.
Poznaj wszystkie korzyści

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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5″ / przekątna 62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewniająca rozgrywkę praktycznie bez opóźnień

Niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewniająca rozgrywkę praktycznie bez opóźnień

Podczas grania w najbardziej wciągające gry akcji niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia niesamowicie płynne, pozbawione opóźnień wrażenia. Ten monitor Philips odświeża obraz nawet 240 razy na sekundę, czyli znacznie częściej niż standardowe monitory. Częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia doskonałą płynność ruchu i wyrazistość obrazu, co jest szczególnie ważne w przypadku dynamicznych gier, takich jak gry FPS i gry wyścigowe. Dzięki monitorowi Philips o częstotliwości odświeżania 240 Hz sceny akcji w grach są pozbawione migotania i zjawiska powidoku. Ten monitor umożliwia głębsze zanurzenie się w świecie gry i bardzo realistyczną rozgrywkę.

Szybki czas reakcji — 0,5 ms — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Szybki czas reakcji — 0,5 ms — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Monitor Philips Evnia ze Smart MBR 0,5 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas przesyłania sygnału z urządzeń do monitora

Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas przesyłania sygnału z urządzeń do monitora

Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Wady

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  2. Czas reakcji równy SmartResponse

  3. Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  4. Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  5. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  6. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.