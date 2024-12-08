Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (24,5″ / przekątna 62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Podczas grania w najbardziej wciągające gry akcji niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia niesamowicie płynne, pozbawione opóźnień wrażenia. Ten monitor Philips odświeża obraz nawet 240 razy na sekundę, czyli znacznie częściej niż standardowe monitory. Częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia doskonałą płynność ruchu i wyrazistość obrazu, co jest szczególnie ważne w przypadku dynamicznych gier, takich jak gry FPS i gry wyścigowe. Dzięki monitorowi Philips o częstotliwości odświeżania 240 Hz sceny akcji w grach są pozbawione migotania i zjawiska powidoku. Ten monitor umożliwia głębsze zanurzenie się w świecie gry i bardzo realistyczną rozgrywkę.
Monitor Philips Evnia ze Smart MBR 0,5 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.
Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.
1.0
z 5
1
Opinia
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Wady
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.
Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.