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  • Energy Label Europe E
    Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
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  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Energy Label Europe E
    Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
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  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
  • Wrażenia z gry na najwyższym poziomie

Evnia Gaming MonitorMonitor do gier Full HD

25M2N5200P/00

Wrażenia z gry na najwyższym poziomie
Monitor do gier, który łączy w sobie najlepsze cechy obu technologii. Dzięki połączeniu SmartContrast z AMD FreeSync Premium i częstotliwości odświeżania 280 Hz ten produkt gwarantuje płynną i pozbawioną opóźnień rozgrywkę bez uszczerbku dla obrazu.
Poznaj wszystkie korzyści

Wrażenia z gry na najwyższym poziomie

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5″ / przekątna 62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.

Nowoczesna częstotliwość odświeżania 280 Hz zapewnia najbardziej płynną rozgrywkę

Nowoczesna częstotliwość odświeżania 280 Hz zapewnia najbardziej płynną rozgrywkę

Wyświetlacz Philips Evnia 280 Hz przenosi wrażenia z gry w nowy wymiar. Niskie opóźnienie wejścia w połączeniu z technologią zmiennej częstotliwości odświeżania zapewnia wciągającą przewagę w grach. Ponadto nasz szerokokątny panel o wysokiej rozdzielczości zapewnia realistyczne wrażenia z gry i niezrównaną dokładność kolorów. Skup się na tym, co ważne. Regulowana podstawa zapewnia komfort, na jaki zasługujesz, a brak efektu migotania daje lepszą widoczność, dzięki czemu możesz kontynuować rozgrywkę bez obaw o zdrowie.

Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas przesyłania sygnału z urządzeń do monitora

Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas przesyłania sygnału z urządzeń do monitora

Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia DP.

  3. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  4. Czas reakcji równy SmartResponse

  5. Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności

  6. Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  7. Adobe RGB i zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  9. Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Upewnij się, że Twoja karta graficzna obsługuje technologię NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.