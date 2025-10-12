Nowoczesna częstotliwość odświeżania 280 Hz zapewnia najbardziej płynną rozgrywkę

Wyświetlacz Philips Evnia 280 Hz przenosi wrażenia z gry w nowy wymiar. Niskie opóźnienie wejścia w połączeniu z technologią zmiennej częstotliwości odświeżania zapewnia wciągającą przewagę w grach. Ponadto nasz szerokokątny panel o wysokiej rozdzielczości zapewnia realistyczne wrażenia z gry i niezrównaną dokładność kolorów. Skup się na tym, co ważne. Regulowana podstawa zapewnia komfort, na jaki zasługujesz, a brak efektu migotania daje lepszą widoczność, dzięki czemu możesz kontynuować rozgrywkę bez obaw o zdrowie.