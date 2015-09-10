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Produkcja zakończona
272G5DYEB/00
G-line
144 Hz
68,6 cm (27")
NVIDIA G-SYNC™ to nowa, przełomowa technologia wyświetlania, która umożliwia uzyskanie najszybszego i najpłynniejszego jak dotąd obrazu wideo w grze. Doskonałe wyniki, jakie można uzyskać dzięki technologii G-SYNC™, są możliwe dzięki synchronizacji częstotliwości odświeżania wyświetlacza z procesorem komputera z kartą graficzną GeForce GTX, która pozwala wyeliminować efekt urywania obrazu i minimalizuje zacięcia i opóźnienia. Rezultat: natychmiastowe wyświetlanie scen, ostrzejsze obiekty, płynna gra, niesamowite wrażenia wizualne i przewaga nad rywalami.
Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 144 razy na sekundę, czyli 2,4 razy częściej niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 144 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.
SmartResponse to ekskluzywna technologia firmy Philips umożliwiająca wykorzystywanie różnych prędkości pracy. Po jej włączeniu następuje automatyczne dostosowanie czasu reakcji do wymagań konkretnych zastosowań, takich jak gry lub filmy, które wymagają szybszego czasu reakcji w celu uzyskania obrazu bez migotania, opóźnień i widm
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Fankman
10/09/2015
Polska
Super !!
Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Należy upewnić się, że posiadany komputer jest wyposażony w system operacyjny Windows 7 lub nowszy, kartę graficzną Nvidia Geforce GTX650 Ti Boost lub nowszą oraz zaktualizowane sterowniki karty graficznej.
Tryby G-Sync, ULMB i 3D są dostępne niezależnie i nie można korzystać z nich jednocześnie. Po włączeniu jednego z nich dwa pozostałe pozostają wyłączone.
Tryb ULMB działa wyłącznie przy częstotliwościach 85 Hz, 100 Hz i 120 Hz. Tryb 3D działa wyłącznie przy częstotliwościach 100 Hz i 120 Hz.
Więcej informacji o kartach graficznych NVIDIA i złączu DisplayPort wymaganych do obsługi funkcji G-SYNC™ znajduje się na stronie www.geforce.com/g-sync.
Wszelkie pytania na temat pracy z częstotliwością odświeżania 144 Hz należy kierować bezpośrednio do producenta karty.
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