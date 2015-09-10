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    Nowy wymiar płynności i szybkości podczas gry
  • Nowy wymiar płynności i szybkości podczas gry
  • Nowy wymiar płynności i szybkości podczas gry
  • Nowy wymiar płynności i szybkości podczas gry
  • Energy Label Europe B
    Nowy wymiar płynności i szybkości podczas gry
  • Nowy wymiar płynności i szybkości podczas gry
  • Nowy wymiar płynności i szybkości podczas gry
  • Nowy wymiar płynności i szybkości podczas gry

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Nowy wymiar płynności i szybkości podczas gry
Teraz możesz być stroną dominującą w grze. Monitor 272G5DYEB firmy Philips o przekątnej 68,6 cm (27") z technologią NVIDIA G-SYNC™ eliminuje efekt urywania i zwalniania obrazu, zapewniając niespotykaną do tej pory szybkość i płynność akcji.
Poznaj wszystkie korzyści

Technologia NVIDIA G-SYNC™

Nowy wymiar płynności i szybkości podczas gry

  • G-line

  • 144 Hz

  • 68,6 cm (27")

Technologia NVIDIA G-SYNC™ zapewniająca szybkość i płynność gry

Technologia NVIDIA G-SYNC™ zapewniająca szybkość i płynność gry

NVIDIA G-SYNC™ to nowa, przełomowa technologia wyświetlania, która umożliwia uzyskanie najszybszego i najpłynniejszego jak dotąd obrazu wideo w grze. Doskonałe wyniki, jakie można uzyskać dzięki technologii G-SYNC™, są możliwe dzięki synchronizacji częstotliwości odświeżania wyświetlacza z procesorem komputera z kartą graficzną GeForce GTX, która pozwala wyeliminować efekt urywania obrazu i minimalizuje zacięcia i opóźnienia. Rezultat: natychmiastowe wyświetlanie scen, ostrzejsze obiekty, płynna gra, niesamowite wrażenia wizualne i przewaga nad rywalami.

Częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz.

Częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz.

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 144 razy na sekundę, czyli 2,4 razy częściej niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 144 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Czas reakcji SmartResponse wynosi 1 ms, co ułatwia obsługę szybkich gier

Czas reakcji SmartResponse wynosi 1 ms, co ułatwia obsługę szybkich gier

SmartResponse to ekskluzywna technologia firmy Philips umożliwiająca wykorzystywanie różnych prędkości pracy. Po jej włączeniu następuje automatyczne dostosowanie czasu reakcji do wymagań konkretnych zastosowań, takich jak gry lub filmy, które wymagają szybszego czasu reakcji w celu uzyskania obrazu bez migotania, opóźnień i widm

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

10/09/2015

Polska

Polska

Super !!

Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

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Przypisy

  1. Należy upewnić się, że posiadany komputer jest wyposażony w system operacyjny Windows 7 lub nowszy, kartę graficzną Nvidia Geforce GTX650 Ti Boost lub nowszą oraz zaktualizowane sterowniki karty graficznej.

  2. Tryby G-Sync, ULMB i 3D są dostępne niezależnie i nie można korzystać z nich jednocześnie. Po włączeniu jednego z nich dwa pozostałe pozostają wyłączone.

  3. Tryb ULMB działa wyłącznie przy częstotliwościach 85 Hz, 100 Hz i 120 Hz. Tryb 3D działa wyłącznie przy częstotliwościach 100 Hz i 120 Hz.

  4. Więcej informacji o kartach graficznych NVIDIA i złączu DisplayPort wymaganych do obsługi funkcji G-SYNC™ znajduje się na stronie www.geforce.com/g-sync.

  5. Wszelkie pytania na temat pracy z częstotliwością odświeżania 144 Hz należy kierować bezpośrednio do producenta karty.

  6. Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC i 3D Vision są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

  7. Oprogramowanie BATMAN: ARKHAM ORIGINS Copyright 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Stworzone przez firmy WB Games Montreal i Splash Damage. BATMAN oraz wszystkie postacie, ich charakterystyczny wizerunek i związane z nimi elementy są znakami towarowymi firmy DC Comics Copyright 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  8. LOGO WB GAMES, TARCZA WB: znak towarowy i prawa autorskie są własnością firmy Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)