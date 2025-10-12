Monitor LED AMVA zapewnia szeroki kąt widzenia, niezwykle wysoki współczynnik kontrastu i żywe obrazy

Monitor LED AMVA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego podłużnie dopasowanego obrazu, która zapewnia niezwykle wysokie współczynniki kontrastu statycznego dla bardzo żywych i jasnych obrazów. Jest idealnym rozwiązaniem dla standardowych aplikacji biurowych jak i zdjęć, stron internetowych, filmów, gier i wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowy, niezwykle szeroki kąt o wymiarach 178/178 stopni, dzięki czemu obrazy są wyraźne nawet w trybie obracania o 90 stopni.