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  • Monitor AMVA wysokiej klasy
  • Monitor AMVA wysokiej klasy
  • Monitor AMVA wysokiej klasy

Produkcja zakończona

Monitor LCD AMVA, podświetlenie LED

273E3QHSB/00

Monitor AMVA wysokiej klasy
Ten monitor LED AMVA oferuje obraz o wyjątkowo wysokim kontraście. Duży rozmiar, szeroki kąt widzenia i jasny, żywy obraz zapewniają wysoką jakość rozrywki.
Poznaj wszystkie korzyści

zapewnia żywy obraz o wyjątkowo wysokim kontraście

Monitor AMVA wysokiej klasy

  • E-line

  • 68,6 cm (27")

  • Wyświetlacz Full HD

Monitor LED AMVA zapewnia szeroki kąt widzenia, niezwykle wysoki współczynnik kontrastu i żywe obrazy

Monitor LED AMVA zapewnia szeroki kąt widzenia, niezwykle wysoki współczynnik kontrastu i żywe obrazy

Monitor LED AMVA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego podłużnie dopasowanego obrazu, która zapewnia niezwykle wysokie współczynniki kontrastu statycznego dla bardzo żywych i jasnych obrazów. Jest idealnym rozwiązaniem dla standardowych aplikacji biurowych jak i zdjęć, stron internetowych, filmów, gier i wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowy, niezwykle szeroki kąt o wymiarach 178/178 stopni, dzięki czemu obrazy są wyraźne nawet w trybie obracania o 90 stopni.

Rozdzielczość 16:9 Full HD — idealna do gier i wideo

Rozdzielczość 16:9 Full HD — idealna do gier i wideo

Ekran Full HD umożliwia osiągnięcie rozdzielczości panoramicznej 1920 x 1080 pikseli. Jest to największa rozdzielczość transmisji HD zapewniająca najwyższą możliwą jakość obrazu. Ekran jest w pełni przygotowany na rozwój technologii HD, dzięki obsłudze sygnałów 1080p z dowolnych źródeł, włącznie z najnowszymi technologiami (np. Blu-ray i nowoczesne konsole do gier HD). Ulepszone algorytmy przetwarzania sygnału w pełni obsługują wyższą jakość i rozdzielczość obrazu, co pozwala osiągnąć czysty obraz bez migotania, optymalną jasność i rewelacyjne kolory.

Standard HDMI-ready zapewnia doskonały obraz Full HD

Standard HDMI-ready zapewnia doskonały obraz Full HD

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie