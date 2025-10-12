Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
273P3QPYES/00
P-line
68,6 cm (27")
Wyświetlacz Full HD AMVA
Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora
Monitor LED AMVA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego podłużnie dopasowanego obrazu, która zapewnia niezwykle wysokie współczynniki kontrastu statycznego dla bardzo żywych i jasnych obrazów. Jest idealnym rozwiązaniem dla standardowych aplikacji biurowych jak i zdjęć, stron internetowych, filmów, gier i wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowy, niezwykle szeroki kąt o wymiarach 178/178 stopni, dzięki czemu obrazy są wyraźne nawet w trybie obracania o 90 stopni.
Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych z prędkością 10,8 Gb/s. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają najszybsze obrazowanie i najwyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Gwarantuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.
Opinie
Certyfikat EPEAT Gold jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę www.epeat.net.