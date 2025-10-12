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  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD AMVA, podświetlenie LED

273P3QPYES/00

Monitor o ekologicznej konstrukcji
Monitor LED AMVA firmy Philips z czujnikiem PowerSensor został wykonany w 65% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Jego obudowa nie zawiera PCW ani BFR, dzięki czemu idealnie sprawdza się pod względem ekologicznej wydajności.
Poznaj wszystkie korzyści

pozwala zmniejszyć rachunki za prąd dzięki czujnikowi PowerSensor

Monitor o ekologicznej konstrukcji

  • P-line

  • 68,6 cm (27")

  • Wyświetlacz Full HD AMVA

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora

Monitor LED AMVA zapewnia szeroki kąt widzenia, niezwykle wysoki współczynnik kontrastu i żywe obrazy

Monitor LED AMVA zapewnia szeroki kąt widzenia, niezwykle wysoki współczynnik kontrastu i żywe obrazy

Monitor LED AMVA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego podłużnie dopasowanego obrazu, która zapewnia niezwykle wysokie współczynniki kontrastu statycznego dla bardzo żywych i jasnych obrazów. Jest idealnym rozwiązaniem dla standardowych aplikacji biurowych jak i zdjęć, stron internetowych, filmów, gier i wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowy, niezwykle szeroki kąt o wymiarach 178/178 stopni, dzięki czemu obrazy są wyraźne nawet w trybie obracania o 90 stopni.

Złącze DisplayPort zapewnia przesyłanie danych audio i wideo za pomocą jednego, długiego przewodu

Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych z prędkością 10,8 Gb/s. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają najszybsze obrazowanie i najwyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Gwarantuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Certyfikat EPEAT Gold jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę www.epeat.net.