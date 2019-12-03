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  • Energy Label Europe F
    Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo
  • Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo
  • Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo
  • Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo
  • Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo
  • Energy Label Europe F
    Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo
  • Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo
  • Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo
  • Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo
  • Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo

Produkcja zakończona

Monitor LCD 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt
Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo
27-calowy monitor 4K UHD firmy Philips zapewnia niezwykle wyraźny obraz. Technologia 4K UHD z panoramicznym wyświetlaczem pozwala cieszyć się idealnie widocznymi detalami i wysokim poziomem realizmu z dowolnego kąta widzenia z przodu. Brak efektu migotania zmniejsza zmęczenie wzroku po długim użyciu.
Poznaj wszystkie korzyści

Doskonałe pole widzenia i eleganckie wzornictwo

  • E-line

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Monitor o wąskim obramowaniu — jednolity wygląd

Monitor o wąskim obramowaniu — jednolity wygląd

Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

4
3
2

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Zalety

Jakośc

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

01/05/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Czas reakcji równy SmartResponse

  3. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  4. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  5. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.