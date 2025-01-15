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27M2N3200S/01
Evnia 3000
68,5 cm (27″)
1920 x 1080 (Full HD)
Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz? Ten monitor odświeża obraz nawet 180 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 180 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.
Monitor Philips Evnia ze Smart MBR 0,5 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.
Funkcja ta została stworzona z myślą o pełnej akcji rozgrywce. Nie tylko sprawia, że rozgrywka jest praktycznie pozbawiona rozmyć, ale także dobrze współgra z wysoką liczbą klatek na sekundę, gwarantując najlepszy i najostrzejszy obraz.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Zalety
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Wady
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.
Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Pokrycie Adobe RGB i DCI-P3 w oparciu o CIE 1976
Monitor stworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju: nóżki podstawy wykonane są w 35% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a obudowa monitora — w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.