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27M2N3500NF/00
Evnia 3000
68,5 cm (27″)
2560 x 1440 (Quad HD)
Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 144 razy na sekundę, czyli 2,4 razy częściej niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 144 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.
Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.
Monitor Philips Evnia ze Smart MBR 0,5 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.
Opinie
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
Adobe RGB i zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.
Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności
Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry
Ten monitor dba o zrównoważony rozwój: obudowa monitora składa się w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego.
Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.