Częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz.

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 144 razy na sekundę, czyli 2,4 razy częściej niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 144 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.