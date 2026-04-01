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27M2N3501PA/00
Evnia 3000
68,5 cm (27″)
2560 x 1440 (Quad HD)
Podczas grania w najbardziej intensywne gry zorientowane na akcję, Philips Evnia oferuje podkręconą częstotliwość odświeżania 260 Hz, która zapewnia wyjątkowo płynną rozgrywkę bez opóźnień. Szczególnie w przypadku szybkich gier, takich jak FPS i wyścigi, zapewnia doskonały ruch i wyrazistość obrazu. Wciągniesz się i poczujesz, jakbyś był(a) w grze.
Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.
Monitor Philips ze Smart MBR 0,3 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.
Nagrody
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Qu1s4y
01/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Nowy sprzęt
Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia DP.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
Adobe RGB i zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.
Kolory wyświetlacza: 10 bitów może być osiągnięte przez DP przy 200 Hz z rozdzielczością QHD
Funkcja przetaktowywania zwiększa natywną częstotliwość odświeżania, jednak korzystanie z niej wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli po ponownym uruchomieniu ekran nie działa prawidłowo, należy wyłączyć ustawienie Przetaktowywanie znajdujące się w menu ekranowym (OSD) monitora.
Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności
Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry
Monitor stworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju: nóżki podstawy i uchwyt słuchawki wykonane są w 35% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a obudowa monitora — w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego.
Funkcja Stark Shadow Boost nie może zostać aktywowana, gdy włączona jest funkcja Niewielkie opóźnienie wejścia.
Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.