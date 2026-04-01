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Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor do gier Quad HD

27M2N3501PA/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

2 Nagrody

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Ten 27-calowy monitor Fast IPS zapewnia ostry obraz w grach. Dzięki podkręconej częstotliwości odświeżania 260 Hz i krótkiemu czasowi reakcji Smart MBR 0,3 ms można oczekiwać wyraźnego obrazu i wysokiej jakości wrażeń z gry.
Poznaj wszystkie korzyści

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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27″)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania 260 Hz zapewniająca rozgrywkę praktycznie bez opóźnień

Niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania 260 Hz zapewniająca rozgrywkę praktycznie bez opóźnień

Podczas grania w najbardziej intensywne gry zorientowane na akcję, Philips Evnia oferuje podkręconą częstotliwość odświeżania 260 Hz, która zapewnia wyjątkowo płynną rozgrywkę bez opóźnień. Szczególnie w przypadku szybkich gier, takich jak FPS i wyścigi, zapewnia doskonały ruch i wyrazistość obrazu. Wciągniesz się i poczujesz, jakbyś był(a) w grze.

Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas przesyłania sygnału z urządzeń do monitora

Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas przesyłania sygnału z urządzeń do monitora

Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.

Szybki czas reakcji — 0,3 ms — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Szybki czas reakcji — 0,3 ms — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Monitor Philips ze Smart MBR 0,3 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Nowy sprzęt

Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

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Przypisy

  1. Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia DP.

  2. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. Adobe RGB i zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.

  5. Kolory wyświetlacza: 10 bitów może być osiągnięte przez DP przy 200 Hz z rozdzielczością QHD

  6. Funkcja przetaktowywania zwiększa natywną częstotliwość odświeżania, jednak korzystanie z niej wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli po ponownym uruchomieniu ekran nie działa prawidłowo, należy wyłączyć ustawienie Przetaktowywanie znajdujące się w menu ekranowym (OSD) monitora.

  7. Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności

  8. Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry

  9. Monitor stworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju: nóżki podstawy i uchwyt słuchawki wykonane są w 35% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a obudowa monitora — w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego.

  10. Funkcja Stark Shadow Boost nie może zostać aktywowana, gdy włączona jest funkcja Niewielkie opóźnienie wejścia.

  11. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.

  12. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.