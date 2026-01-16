Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
27M2N3800A/00
Evnia 3000
68,5 cm (27″)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Doświadcz tego, co najlepsze z obu światów dzięki trybowi podwójnej rozdzielczości. Płynnie przełączaj się między 3840 x 2160 przy 160 Hz dla oszałamiającej przejrzystości i 1920 x 1080 przy 320 Hz dla bardzo płynnej rozgrywki. Niezależnie od tego, czy pragniesz zapierających dech w piersiach efektów wizualnych, czy szybkiej akcji, ten monitor błyskawicznie dostosowuje się do Twoich potrzeb.
Monitor Philips Evnia zapewnia najwyższą przewagę w intensywnych grach kompetytywnych. Monitor ten został zaprojektowany z myślą o graczach, którzy oczekują wyjątkowo płynnego obrazu bez opóźnień, zapewniając częstotliwość odświeżania na poziomie 320 Hz — wyższą niż w przypadku standardowych wyświetlaczy. Zapomnij o frustrujących spadkach klatek, które sprawiają, że wrogowie nieprzewidywalnie przeskakują na ekranie. Dzięki temu wysokowydajnemu monitorowi szybko dostrzeżesz każdy istotny ruch, zachowując precyzję i przejrzystość pozwalającą wyprzedzić konkurencję i oddać pewny strzał.
Monitor Philips Evnia ze Smart MBR 0,5 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.
4.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Zalety
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Adobe RGB i zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.
Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
Uwaga: funkcja niskiego opóźnienia wejściowego jest włączona na stałe i nie można jej wyłączyć.
Monitor stworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju: nóżki podstawy i uchwyt słuchawki wykonane są w 35% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a obudowa monitora — w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego.
Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Upewnij się, że Twoja karta graficzna obsługuje technologię NVIDIA® G-SYNC®.
Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.