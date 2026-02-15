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27M2N8500/01
Evnia 8000
26,5″ (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Przygotuj się na rozgrywkę z częstotliwością odświeżania do 360 Hz i imponującą rozdzielczością obrazu. Osiągaj cele szybciej i z niezwykłą wyrazistością obrazu: przemierzaj kolejne poziomy i sceny, które zawsze będą się prezentować znakomicie.
Ochrona autentycznych barw wyświetlacza QD-OLED przed blaknięciem. W celu wydłużenia żywotności ekranu zastosowano zintegrowaną osłonę grafenową, która utrzymuje niską temperaturę urządzenia. Grafen chroni strukturę matrycy, równomiernie rozpraszając ciepło wytwarzane przez emisję niebieskiego światła i zapewniając skuteczniejsze chłodzenie niż grafit. Dzięki temu gracze mogą mieć pewność, że kolorystyka gry pozostanie perfekcyjna w każdym pikselu.
Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
Nagrody
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Zalety
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Wady
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Czas reakcji równy SmartResponse. Wzorzec pomiarowy to jedna pozioma linia.
Zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC i obszar Adobe RGB na podstawie CIE1976.
Aktywne piksele: 2560 (poz.) × 1440 (pion.). Całkowita liczba pikseli: 2576 (poz.) × 1456 (pion.); dodatkowe piksele po każdej stronie, przestrzeń zarezerwowana dla orbitowania pikseli.
Stosunek światła emisji wyświetlacza w zakresie od 415 do 455 nm do emisji wyświetlacza od 400 do 500 nm powinien być mniejszy niż 50%.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Monitor ten dąży do zrównoważonego rozwoju: baza jest wykonana w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.
Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/
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