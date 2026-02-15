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  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Energy Label Europe G
    Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację
  • Granie wykraczające ponad innowację

Evnia Gaming MonitorMonitor do gier QD OLED

27M2N8500/01

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

2 Nagrody

Granie wykraczające ponad innowację
Ten monitor został stworzony do gier z błyskawicznie szybką rozgrywką. Częstotliwość odświeżania 360 Hz, panel OLED QD i certyfikat DisplayHDR TrueBlack 400 to kombinacja zapewniająca niesamowitą responsywność i jakość obrazu.
Poznaj wszystkie korzyści

Granie wykraczające ponad innowację

  • Evnia 8000

  • 26,5″ (67,3 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Częstotliwość odświeżania 360 Hz: ultraszybka i niezwykle przejrzysta rozgrywka

Częstotliwość odświeżania 360 Hz: ultraszybka i niezwykle przejrzysta rozgrywka

Przygotuj się na rozgrywkę z częstotliwością odświeżania do 360 Hz i imponującą rozdzielczością obrazu. Osiągaj cele szybciej i z niezwykłą wyrazistością obrazu: przemierzaj kolejne poziomy i sceny, które zawsze będą się prezentować znakomicie.

Chroni i chłodzi, zapewniając trwałą czystość barw

Chroni i chłodzi, zapewniając trwałą czystość barw

Ochrona autentycznych barw wyświetlacza QD-OLED przed blaknięciem. W celu wydłużenia żywotności ekranu zastosowano zintegrowaną osłonę grafenową, która utrzymuje niską temperaturę urządzenia. Grafen chroni strukturę matrycy, równomiernie rozpraszając ciepło wytwarzane przez emisję niebieskiego światła i zapewniając skuteczniejsze chłodzenie niż grafit. Dzięki temu gracze mogą mieć pewność, że kolorystyka gry pozostanie perfekcyjna w każdym pikselu.

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

15/02/2026

Magyarország

Magyarország

Zweryfikowany kupujący

Ez egy kiálló termék.

Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.

Zalety

Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.

Wady

A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

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Przypisy

  1. Czas reakcji równy SmartResponse. Wzorzec pomiarowy to jedna pozioma linia.

  2. Zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC i obszar Adobe RGB na podstawie CIE1976.

  3. Aktywne piksele: 2560 (poz.) × 1440 (pion.). Całkowita liczba pikseli: 2576 (poz.) × 1456 (pion.); dodatkowe piksele po każdej stronie, przestrzeń zarezerwowana dla orbitowania pikseli.

  4. Stosunek światła emisji wyświetlacza w zakresie od 415 do 455 nm do emisji wyświetlacza od 400 do 500 nm powinien być mniejszy niż 50%.

  5. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  6. Monitor ten dąży do zrównoważonego rozwoju: baza jest wykonana w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.

  8. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  10. Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  11. Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  12. Upewnij się, że Twoja karta graficzna obsługuje technologię NVIDIA® G-SYNC®