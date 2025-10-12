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Produkcja zakończona
328P6VUBREB/00
P-line
32 (przekątna 80 cm/31,5")
3840 x 2160 (4K UHD)
Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.
Ten monitor Philips ma wbudowane złącze USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować zgodne urządzenie.
Monitor ma wbudowane złącze USB-C spełniające normy zasilania USB Power Delivery. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz teraz zasilać i ładować zgodny* model notebooka bezpośrednio z monitora za pomocą pojedynczego kabla USB-C.
Opinie
Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C
Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
Czynności takie, jak udostępnianie ekranu lub strumieniowe przesyłanie przez Internet zawartości audio i wideo mogą mieć wpływ na działanie sieci. Parametry sprzętu użytkownika oraz przepustowość łącza i jego wydajność określają ogólną jakość zawartości audio i wideo.
Czas reakcji równy SmartResponse
Jasność (typowa): 400 cd/m2
Pokrycie BT. 709 / DCI-P3 na podstawie CIE1976
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976
Jeśli Twoje połączenie sieci Ethernet wydaje się wolne, wejdź do menu OSD i wybierz opcję USB 3.0 lub nowszą wersję, która obsługuje szybkość sieci LAN 1 G.
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.