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Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD ze złączem dokującym USB-C

328P6VUBREB/00

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Monitor Philips Brilliance ze złączem dokującym USB-C sprawi, że zapomnisz o plątaninie kabli. Oglądaj żywy i ostry obraz w jakości 4K UHD, bezpiecznie łącz się z siecią intranet i ładuj notebooka — w tym samym czasie za pomocą jednego przewodu USB-C.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki monitorowi ze złączem dokującym USB-C

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  • P-line

  • 32 (przekątna 80 cm/31,5")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Wbudowana stacja dokująca USB-C

Wbudowana stacja dokująca USB-C

Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C

Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C

Ten monitor Philips ma wbudowane złącze USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować zgodne urządzenie.

Zasilanie i ładowanie zgodnych notebooków z monitora

Monitor ma wbudowane złącze USB-C spełniające normy zasilania USB Power Delivery. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz teraz zasilać i ładować zgodny* model notebooka bezpośrednio z monitora za pomocą pojedynczego kabla USB-C.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C

  2. Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

  3. Czynności takie, jak udostępnianie ekranu lub strumieniowe przesyłanie przez Internet zawartości audio i wideo mogą mieć wpływ na działanie sieci. Parametry sprzętu użytkownika oraz przepustowość łącza i jego wydajność określają ogólną jakość zawartości audio i wideo.

  4. Czas reakcji równy SmartResponse

  5. Jasność (typowa): 400 cd/m2

  6. Pokrycie BT. 709 / DCI-P3 na podstawie CIE1976

  7. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  8. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  9. Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976

  10. Jeśli Twoje połączenie sieci Ethernet wydaje się wolne, wejdź do menu OSD i wybierz opcję USB 3.0 lub nowszą wersję, która obsługuje szybkość sieci LAN 1 G.

  11. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  12. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.