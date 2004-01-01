      Signage Solutions Monitor Q-Line

      32BDL3510Q/00

      Większa intensywność przekazu informacyjno-reklamowego

      Informuj i przyciągaj uwagę dzięki profesjonalnemu monitorowi Full HD Philips Q-Line. To niezawodne rozwiązanie można błyskawicznie uruchomić.

      Niestety ten produkt nie jest już dostępny

      Większa intensywność przekazu informacyjno-reklamowego

      Łatwy w konfiguracji wyświetlacz 18/7.

      • 81 cm (32")
      • Bezpośrednie podświetlenie LED
      • Full HD
      Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

      Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

      Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

      Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

      Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

      Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.

      Zintegrowany odtwarzacz multimedialny. Łatwe planowanie odtwarzania treści z USB.

      Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        80  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        31.5  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        1920 x 1080 pikseli
        Rozmiar plamki
        0,36375 x 0,36375 mm
        Optymalna rozdzielczość
        1920 x 1080 przy 60 Hz
        Jasność
        350  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        16,7 mln
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        4000:1
        Dynamiczny współczynnik kontrastu
        500 000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        6,5  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Filtr grzebieniowy 3D
        • 3D MA bez przeplotu
        • Dynamiczna poprawa kontrastu
        • Kompensacja ruchu bez przeplotu
        • Skanowanie progresywne
        Technologia panelu
        VA
        Obraz kliniczny
        Zaprogramowane ustawienie obrazów wielowymiarowych (zgodne z normą DICOM Part 14)

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Wejście wideo
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Wejście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Zdalne sterowanie
        • RJ45
        • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
        • IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm

      • Udogodnienia

        Orientacja
        • Pozioma
        • Pionowa
        Efekt mozaiki
        Do 15 x 15
        Kontrola klawiatury
        • Blokowany
        • Ukryta
        Sygnał zdalnego sterowania
        Blokowany
        Pętla sygnału
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Sterowanie przez sieć
        • RS232
        • RJ45
        Uruchamianie
        • Opóźnienie włączenia
        • Stan włączenia
        • Rozruch ze źródła
        Okno uruchamiania
        Włączanie/wyłączanie logo Philips

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 10 W RMS

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
        Pobór mocy (typowy)
        40  W
        Zużycie (maks.)
        65 W
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 0,5 W
        Funkcje oszczędzania energii
        Smart Power
        Klasa energetyczna
        G

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 1152 x 864,75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        Formaty wideo
        • 720p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        726,5  mm
        Waga produktu
        5,31  kg
        Wysokość urządzenia
        425,4  mm
        Głębokość urządzenia
        69,1 (D@uchwyt) / 65,1 (D@uchwyt ścienny)  mm
        Szerokość urządzenia (w calach)
        28,6  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        16.75  cali
        Uchwyt ścienny
        100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
        Głębokość urządzenia (w calach)
        2,72 (D@uchwyt) / 2,56 (D@uchwyt ścienny)  cali
        Szerokość ramki
        11,9 (góra, lewa i prawa strona) / 17,2 (dół) mm
        Waga produktu (funty)
        11,71  lb

      • Warunki eksploatacji

        Wysokość
        Od 0 do 3000 m
        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 0 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        50 000  godziny
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 60  °C
        Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
        20–80% RH (bez skraplania)
        Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]
        5–95% RH (bez skraplania)

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzanie wideo przez złącze USB
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        • WMV3
        Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Przewód RS232
        • Pilot
        • Baterie do pilota
        • Skrócona instrukcja obsługi
        Akcesoria w zestawie
        • Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1)
        • Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
        • Pokrywa gniazda USB (x1)
        • Pokrywa USB i śruba (x2)
        Podstawa
        BM02541/BM05911 (opcjonalnie)

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • angielski
        • francuski
        • niemiecki
        • włoski
        • polski
        • turecki
        • rosyjski
        • chiński uproszczony
        • hiszpański
        • chiński (tradycyjny)
        • arabski
        • japoński
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja
        Certyfikaty
        • CB
        • CE
        • BSMI
        • CU
        • EPA
        • ETL
        • FCC, klasa A
        • VCCI

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Przewód zasilający sieciowy
      • Przewód RS232
      • Pilot
      • Baterie do pilota
      • Skrócona instrukcja obsługi
