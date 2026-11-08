Technologia Pixel Precise HD: odkryj żywy i wyrazisty obraz

Technologia Pixel Precise HD optymalizuje jakość obrazu i zapewnia płynność, a jednocześnie ostrość ruchomych obrazów, które dodatkowo cechują się pięknym kontrastem, wysokim poziomem szczegółowości i głębią. Od głębszej czerni i jaśniejszej bieli po wspaniałe, żywe kolory i naturalne odcienie skóry — naprawdę ma się wrażenie, że akcja jest na wyciągnięcie ręki.