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  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
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Produkcja zakończona

6500 seriesSmukły telewizor LED Full HD z systemem Android™

32PFH6500/88

Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android

Telewizor Full HD z serii 6500 z systemem Android nie tylko ładnie wygląda. Dzięki technologii Pixel Precise HD, systemowi Ambilight, nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej jakości materiałom telewizor zapewnia wyższy standard obrazu i obsługi.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z dwustronnym systemem Ambilight

Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android

  • 80 cm (32")

  • Telewizor LED Full HD

  • Dwurdzeniowy, 8 GB z opcją rozszerzenia

  • DVB-T/C

Technologia Pixel Precise HD: odkryj żywy i wyrazisty obraz

Technologia Pixel Precise HD optymalizuje jakość obrazu i zapewnia płynność, a jednocześnie ostrość ruchomych obrazów, które dodatkowo cechują się pięknym kontrastem, wysokim poziomem szczegółowości i głębią. Od głębszej czerni i jaśniejszej bieli po wspaniałe, żywe kolory i naturalne odcienie skóry — naprawdę ma się wrażenie, że akcja jest na wyciągnięcie ręki.

Pilot z klawiaturą ułatwia wysyłanie wiadomości tekstowych

Pilot z klawiaturą ułatwia wysyłanie wiadomości tekstowych

Przejmij kontrolę. Nasz całkowicie intuicyjny pilot ma wszystkie tradycyjne elementy, takie jak przyciski kursora, regulacji głośności i skrótów. Po drugiej stronie znajduje się pełna klawiatura, która umożliwia szybkie i proste wpisywanie tekstu w każdej sytuacji.

Dwurdzeniowy procesor oraz system operacyjny Android zapewniają szybkie działanie

Dwurdzeniowy procesor oraz system operacyjny Android zapewniają szybkie działanie

Dzięki systemowi Android w telewizorze można nawigować, włączać aplikacje i odtwarzać filmy w bardzo szybki, niezwykle intuicyjny i niesamowicie atrakcyjny sposób. Silnik Android uwalnia moc dwurdzeniowego procesora w celu szybkiego i łatwego przetwarzania obrazu.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.

  2. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  3. Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.

  4. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  5. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  6. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  7. Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.

  8. Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.

  10. Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.

  11. Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.