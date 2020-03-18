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Produkcja zakończona
32PFS4132/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Stylowe wzornictwo i świetny stosunek jakości do ceny. Telewizor Philips 4100 z technologią Digital Crystal Clear zapewnia jakość obrazu Full HD, wysoki poziom kontrastu i wyraźną reprodukcję dźwięku. Z tym prostym w obsłudze modelem możesz bez wysiłku korzystać z rozrywki.
80 cm (32")
Telewizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubione programy, filmy, wiadomości lub po prostu spędzasz czas z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
Podczas tworzenia nowego telewizora nasi pracownicy biorą pod uwagę każdy jego aspekt — od technologii po wzornictwo. Nowa podstawa sprawia, że pod telewizorem jest przestrzeń, co zapewnia głębsze doznania podczas oglądania. W rezultacie otrzymujemy telewizor, który wyróżnia się nowoczesnością.
4.2
z 5
94
Opinie
84%
poleca ten produkt
WalWit
18/03/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Telewizir Full HD,32"
Produkt w dobrej cenie, taki jak chciałem do małego pokoju. Ilość funkcji wystarczająca dla niewybrednych.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFS4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2019-02-18
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFS4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2019-02-18
kocour753
23/06/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Televize pro seniory
Televize byla zakoupena pro rodiče. Základní televize bez zbytečných funkcí.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2020-05-23
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2020-05-23
VoMa1202
01/01/2019
Česká republika
Tento televizor plně vyhovuje do místnosti se vzdáleností sledování od 3m do 5m.
Tento televizor plně vyhovuje do místnosti, ve které divák sleduje obraz ze vzdáleností sledování od 3m do 5m a nemá potřebu přímého připojení na internet. Kvalita obrazu a zvuku je vynikající.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.