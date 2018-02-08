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Produkcja zakończona
32PFT4132/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Stylowe wzornictwo i świetny stosunek jakości do ceny. Telewizor Philips 4100 z technologią Digital Crystal Clear zapewnia jakość obrazu Full HD, wysoki poziom kontrastu i wyraźną reprodukcję dźwięku. Z tym prostym w obsłudze modelem możesz bez wysiłku korzystać z rozrywki.
80 cm (32")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
4.0
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
fotoamator
08/02/2018
Polska
Ma wiele doskonałych funkcji
doskonały telewizor, wspaniały obraz i dzwięk polecam tym bardziej ze cena jest przystępna-w końcu to Philips a mam trochę urządzeń w domu tej marki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Вітторіо
02/11/2021
Україна
Виріб відповідає очікуванням!
Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.
Zalety
*
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Data użycia 2019-11-02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Data użycia 2019-11-02
Axel2014
29/12/2020
Magyarország
Kiválló termék
Olcsó, FHD! Szép design, kicsit dobozos hangzás. Pc-hez DVI-HDMI kábelen kereszül is használni lehet. Nekem bevált a cucc. És a HDMI portnak köszönhetően ChromeCast is lehet hozzá használni, így wi-fi segítségével fel okosítható a tv! Én így is használom. Remekül, egyszerűen működik.
Zalety
FullHD, HDMI, USB portok, design
Wady
Hangzás.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Data użycia 2019-12-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Data użycia 2019-12-29
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.