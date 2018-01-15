Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
32PHS4112/12
Niezwykle smukły telewizor LED
Stylowe wzornictwo i świetny stosunek jakości do ceny. Telewizor Philips 4100 z technologią Digital Crystal Clear zapewnia jakość obrazu HD, wysoki poziom kontrastu i wyraźną reprodukcję dźwięku. Z tym prostym w obsłudze modelem możesz bez wysiłku korzystać z rozrywki.
80 cm (32")
Telewizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Podczas tworzenia nowego telewizora nasi pracownicy biorą pod uwagę każdy jego aspekt — od technologii po wzornictwo. Nowa podstawa sprawia, że pod telewizorem jest przestrzeń, co zapewnia głębsze doznania podczas oglądania. W rezultacie otrzymujemy telewizor, który wyróżnia się nowoczesnością.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Podświetlenie LED zapewnia mały pobór mocy. Poza tym telewizor ma piękną linię i zapewnia wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.
4.6
z 5
18
Opinie
88%
poleca ten produkt
Luboš4
15/01/2018
Česká republika
výborná
Televize byl dárek k vánocům a zatím je s ním spokojenost. Hraje bez problémů.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
----
08/02/2020
Magyarország
Philips!!
Kb. 1 éve vettük, a tv kifogástalan. De ezt is várja el a fogyasztó a Philipstől!
Zalety
Kifogástalan kép, megfelelő működés.
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Data użycia 2019-08-08
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Data użycia 2019-08-08
Endru83
26/09/2019
Magyarország
Nagyon tetszik
Gyönyörű a kép, hangja tiszta, nem recseg, elég sok csatlakozási lehetőségek van. Távirányító jól bírja, nem kopik.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.