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4000 series Niezwykle smukły telewizor LED

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED

32PHT4032/12

4000 series Niezwykle smukły telewizor LED

Produkcja zakończona

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Philips Smart TV App

Aplikacja Philips Smart TV zamienia smartfon lub tablet w inteligentny pilot, umożliwiając łatwą zmianę kanałów, regulację głośności, przeglądanie aplikacji oraz precyzyjne dostosowanie ustawień Ambilight.

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Philips Smart TV App

Oprogramowanie i sterowniki

Historia oprogramowania serwisowego

  • wersja: 2.240
  • PDF plik, 635.9 kB
  • 12 January 2021

Instrukcje oraz dokumentacja

Skrócona instrukcja obsługi

  • PDF plik, 1.6 MB
  • 21 July 2026

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 653.8 kB
  • 21 July 2026

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