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Produkcja zakończona
32PHT4112/12
Niezwykle smukły telewizor LED
Stylowe wzornictwo i świetny stosunek jakości do ceny. Telewizor Philips 4100 z technologią Digital Crystal Clear zapewnia jakość obrazu HD, wysoki poziom kontrastu i wyraźną reprodukcję dźwięku. Z tym prostym w obsłudze modelem możesz bez wysiłku korzystać z rozrywki.
80 cm (32")
Telewizor LED
DVB-T/T2/C
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
Podczas tworzenia nowego telewizora nasi pracownicy biorą pod uwagę każdy jego aspekt — od technologii po wzornictwo. Nowa podstawa sprawia, że pod telewizorem jest przestrzeń, co zapewnia głębsze doznania podczas oglądania. W rezultacie otrzymujemy telewizor, który wyróżnia się nowoczesnością.
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubione programy, filmy, wiadomości lub po prostu spędzasz czas z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
4.0
z 5
13
Opinie
85%
poleca ten produkt
Krzy12345
27/10/2021
Polska
Polecam
Użytkowany od 2 lat jako drugi tv, sprawdza się znakomicie, bezawaryjny Ciekawostką jest matryca, producent zastosował oprogramowanie dające obraz HD ready, po podłączeniu zewnętrznych urządzeń matryca wykrywana jest jako full HD i tak użytkuje go z tv boxem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Data użycia 2019-10-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Data użycia 2019-10-27
Piotr40
02/01/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ma wszystko co powinien mieć . Polecam
Jest ok . I co tu więcej pisać :).Polecam produkty Philipsa są najlepsze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Dominik58
01/01/2018
Polska
Dobry Sprzęt.
Telewizor świetnie nadaje się jako kolejny do domu. Mały z dobra jakością obrazu za dobre pieniądze. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.