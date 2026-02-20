Kompaktowy ekran. Inteligentny wydatek. Wysoka jakość obrazu i dźwięku. Dzięki Ambilight, który wykracza poza ekran i wszystkim treściom Smart TV, które uwielbiasz oglądać w rozdzielczości Full HD, ciesz się bardziej wciągającymi wrażeniami podczas oglądania w domu lub w podróży.
Mały, inteligentny i wszechstronny.
Dzięki eleganckiej podstawie i niewielkim wymiarom ten telewizor Smart TV idealnie pasuje do mniejszych pomieszczeń. Dzięki starannie przemyślanej konstrukcji jest to telewizor, który pięknie komponuje się w każdym miejscu.
Są telewizory. Jest też Ambilight TV
Dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED, które reaguje na każdą scenę, Ambilight zanurza Cię w aureoli kolorowego światła. Filmy, sport, teledyski i gry wykraczają poza ekran, aby wciągnąć Cię głębiej w daną chwilę. Raz doświadczony, nigdy nie będziesz chciał innego telewizora bez tej funkcji. Wystarczy raz spróbować, a już nigdy nie będziesz chciał telewizora bez tej funkcji.
FHD wzbogacony o kolory Quantum Dot
Żywe kolory. Ostre szczegóły. To blask kolorów Quantum Dot. Dzięki temu możesz rozkoszować się każdym szczegółem, oglądając scenę po scenie, niezależnie od tego, czy jest to niesamowity moment, ciemny czy jasny, odtwarzany lub przesyłany strumieniowo.
Ostrość i szczegółowość dzięki technologii Pixel Plus Full HD.
Ostrość obrazu Pixel Plus. Wyraźne szczegóły na mniejszym ekranie. Dzięki pełnej wysokiej rozdzielczości i niewiarygodnej intensywności, ten kompaktowy telewizor QLED pokazuje, jak liczy się każdy najmniejszy szczegół.
Kolor i kontrast dzięki HDR10 i HLG
Jaśniejsze kolory. Żywe odcienie. Od najciemniejszych scen po najjaśniejsze światło, wyrazistość jest wszystkim. Tutaj wysoki zakres dynamiki imponuje wyraźniejszymi kolorami i kontrastem.
Dolby Audio dla wyraźnego, czystego dźwięku
Słuchaj. Usłysz każdą chwilę. To krystalicznie czysty dźwięk Dolby Audio. Od dialogów po taniec i od momentów kina akcji po oszałamiające sceny przyrodnicze — możesz doświadczyć czystszego dźwięku.
Łatwe wyszukiwanie treści dzięki Titan OS
Platforma Philips Smart TV Titan OS zapewnia to, co lubisz oglądać, i to szybko. Od sequeli po seriale i od filmów dokumentalnych po dramaty — wszystko, czego potrzebujesz, jest dostępne za naciśnięciem jednego przycisku. Niezależnie od tego, co chcesz oglądać, wszystkie najlepsze aplikacje do przesyłania strumieniowego są łatwo dostępne.
Bezproblemowe połączenie z inteligentnymi sieciami domowymi.
Kompatybilność z Matter Smart Home oznacza, że możesz sterować telewizorem za pomocą aplikacji Matter Smart Home lub sterować nim głosowo za pomocą urządzeń obsługujących Alexę lub inteligentnych głośników Google. W ten sposób możesz głosowo wyszukiwać filmy, programy, otrzymywać rekomendacje i wiele więcej.
Ekologiczna konstrukcja — europejskie podejście do projektowania
Zrównoważony rozwój spotyka się ze stylem. Ten pięknie wykonany telewizor został zaprojektowany z myślą o naszej planecie, od pilota wykonanego z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu po opakowanie z certyfikatem FSC i wkładki wydrukowane na papierze pochodzącym z recyklingu. Tryb Eco obniża zużycie energii dla wszystkich treści i ustawień za pomocą jednego dotknięcia.
Specyfikacja techniczna
Obraz/wyświetlacz
Przekątna ekranu (cale)
32
cali
Przekątna ekranu (cm)
80
cm
Wyświetlacz
Full HD QLED
Rozdzielczość panelu
1920 x 1080
Natywna częstotliwość odświeżania
60
Hz
Silnik graficzny
Pixel Plus HD
Funkcje poprawy obrazu
Crystal Clear
ECO
Gra
Kino domowe
Monitor
Własne
Super Resolution
Kontrast dynamiczny
Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza
Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
576p–50 Hz, 640 x 480–60 Hz, 720p–50 Hz/60 Hz, 1366 x 768–60 Hz, 1920 x 1080p–24/25/30/50/60 Hz
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Dostępność aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Elektroniczny przewodnik po programach i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com.
Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Przycisk usługi Over-the-top na pilocie różni się w zależności od kraju. Należy sprawdzić zakupiony produkt.
Asystent Google jest dostępny w różnych językach i krajach w zależności od typu produktu.
Zakres usług sterowania głosowego za pośrednictwem telewizora różni się w zależności od kraju i języka. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.