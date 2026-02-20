Wyszukiwane terminy

    • Niewielkie rozmiary Niewielkie rozmiary Niewielkie rozmiary
      Energy Label Europe F etykieta energetyczna
      Aby uzyskać więcej informacji, pobierz: etykieta energetyczna (PDF 902.0KB)

      LED Telewizor Full HD

      32PQS6901/12

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Niewielkie rozmiary

      Kompaktowy ekran. Inteligentny wydatek. Wysoka jakość obrazu i dźwięku. Dzięki Ambilight, który wykracza poza ekran i wszystkim treściom Smart TV, które uwielbiasz oglądać w rozdzielczości Full HD, ciesz się bardziej wciągającymi wrażeniami podczas oglądania w domu lub w podróży.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Niewielkie rozmiary

      • 80 cm (32")
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Mały, inteligentny i wszechstronny.

      Mały, inteligentny i wszechstronny.

      Dzięki eleganckiej podstawie i niewielkim wymiarom ten telewizor Smart TV idealnie pasuje do mniejszych pomieszczeń. Dzięki starannie przemyślanej konstrukcji jest to telewizor, który pięknie komponuje się w każdym miejscu.

      Są telewizory. Jest też Ambilight TV

      Są telewizory. Jest też Ambilight TV

      Dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED, które reaguje na każdą scenę, Ambilight zanurza Cię w aureoli kolorowego światła. Filmy, sport, teledyski i gry wykraczają poza ekran, aby wciągnąć Cię głębiej w daną chwilę. Raz doświadczony, nigdy nie będziesz chciał innego telewizora bez tej funkcji. Wystarczy raz spróbować, a już nigdy nie będziesz chciał telewizora bez tej funkcji.

      FHD wzbogacony o kolory Quantum Dot

      FHD wzbogacony o kolory Quantum Dot

      Żywe kolory. Ostre szczegóły. To blask kolorów Quantum Dot. Dzięki temu możesz rozkoszować się każdym szczegółem, oglądając scenę po scenie, niezależnie od tego, czy jest to niesamowity moment, ciemny czy jasny, odtwarzany lub przesyłany strumieniowo.

      Ostrość i szczegółowość dzięki technologii Pixel Plus Full HD.

      Ostrość i szczegółowość dzięki technologii Pixel Plus Full HD.

      Ostrość obrazu Pixel Plus. Wyraźne szczegóły na mniejszym ekranie. Dzięki pełnej wysokiej rozdzielczości i niewiarygodnej intensywności, ten kompaktowy telewizor QLED pokazuje, jak liczy się każdy najmniejszy szczegół.

      Kolor i kontrast dzięki HDR10 i HLG

      Kolor i kontrast dzięki HDR10 i HLG

      Jaśniejsze kolory. Żywe odcienie. Od najciemniejszych scen po najjaśniejsze światło, wyrazistość jest wszystkim. Tutaj wysoki zakres dynamiki imponuje wyraźniejszymi kolorami i kontrastem.

      Dolby Audio dla wyraźnego, czystego dźwięku

      Dolby Audio dla wyraźnego, czystego dźwięku

      Słuchaj. Usłysz każdą chwilę. To krystalicznie czysty dźwięk Dolby Audio. Od dialogów po taniec i od momentów kina akcji po oszałamiające sceny przyrodnicze — możesz doświadczyć czystszego dźwięku.

      Łatwe wyszukiwanie treści dzięki Titan OS

      Łatwe wyszukiwanie treści dzięki Titan OS

      Platforma Philips Smart TV Titan OS zapewnia to, co lubisz oglądać, i to szybko. Od sequeli po seriale i od filmów dokumentalnych po dramaty — wszystko, czego potrzebujesz, jest dostępne za naciśnięciem jednego przycisku. Niezależnie od tego, co chcesz oglądać, wszystkie najlepsze aplikacje do przesyłania strumieniowego są łatwo dostępne.

      Bezproblemowe połączenie z inteligentnymi sieciami domowymi.

      Bezproblemowe połączenie z inteligentnymi sieciami domowymi.

      Kompatybilność z Matter Smart Home oznacza, że możesz sterować telewizorem za pomocą aplikacji Matter Smart Home lub sterować nim głosowo za pomocą urządzeń obsługujących Alexę lub inteligentnych głośników Google. W ten sposób możesz głosowo wyszukiwać filmy, programy, otrzymywać rekomendacje i wiele więcej.

      Ekologiczna konstrukcja — europejskie podejście do projektowania

      Ekologiczna konstrukcja — europejskie podejście do projektowania

      Zrównoważony rozwój spotyka się ze stylem. Ten pięknie wykonany telewizor został zaprojektowany z myślą o naszej planecie, od pilota wykonanego z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu po opakowanie z certyfikatem FSC i wkładki wydrukowane na papierze pochodzącym z recyklingu. Tryb Eco obniża zużycie energii dla wszystkich treści i ustawień za pomocą jednego dotknięcia.

      Specyfikacja techniczna

      • Ambilight

        Funkcje Ambilight
        • Tryb gry
        • Dostosowywanie się do koloru ściany
        • Ambilight Muzyka
        • Tryb oświetlenia Lounge
        • Animacja Ambilight FTI
        • Alarm wschodu słońca
        • AmbiSleep
        Wersja Ambilight
        3-stronny

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cale)
        32  cali
        Przekątna ekranu (cm)
        80  cm
        Wyświetlacz
        Full HD QLED
        Rozdzielczość panelu
        1920 x 1080
        Natywna częstotliwość odświeżania
        60  Hz
        Silnik graficzny
        Pixel Plus HD
        Funkcje poprawy obrazu
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Gra
        • Kino domowe
        • Monitor
        • Własne
        • Super Resolution
        • Kontrast dynamiczny

      • Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

        Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
        576p–50 Hz, 640 x 480–60 Hz, 720p–50 Hz/60 Hz, 1366 x 768–60 Hz, 1920 x 1080p–24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Telewizja cyfrowa
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Wskaźnik siły sygnału
        Tak
        Telegazeta
        Telegazeta Hypertext (1000 stron)
        Obsługa HEVC
        Tak

      • Smart TV

        Aplikacje SmartTV*
        • Netflix*
        • HBO
        • Aplikacja NFT*
        • YouTube
        • Filmy Amazon Prime
        • Disney+
        • Kanał TITAN
        System operacyjny
        TITAN OS
        Dostępna pamięć flash*
        8 GB

      • Funkcje technologii Smart TV

        Telewizor interaktywny
        HbbTV
        Sterowanie głosowe*
        • Współpraca z usługą Alexa.
        • Obsługa Google Home
        Funkcja Smart Home
        • MATTER
        • Control4
        Obsługa TTS
        Tak

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzane formaty wideo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Odtwarzane formaty muzyki
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Obsługiwane formaty napisów
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formaty odtwarzania obrazu
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Dźwięk

        Audio
        2.0-kanałowy
        Moc wyjściowa (RMS)
        12 W
        Konfiguracja głośników
        2X6 W głośniki pełnozakresowe
        Silnik dźwiękowy
        Podstawowy silnik dźwiękowy
        Główny głośnik
        Głośnik pełnozakresowy Bass Reflex (FR01A)

      • Łączność WiFi

        Liczba wejść HDMI
        3
        Funkcje HDMI
        • 1080i, 1080p (obsługa systemu HDCP)
        • Zwrotny kanał dźwiękowy (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Przesyłanie wiązki pilota
        • Sterowanie dźwiękiem
        • Tryb gotowości
        • Odtwarzanie jednym przyciskiem
        Liczba wejść USB
        2
        Połączenie bezprzewodowe
        Jednopasmowa łączność Wi-Fi 802.11n 2x2
        HDCP 2.3
        Tak — wszystkie wejścia HDMI
        HDMI ARC
        Tak, przez złącze HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora
        • HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB

      • Obsługiwane funkcje wideo HDMI

        Nagrywarka z dyskiem twardym
        • HDR10
        • HLG

      • Karta energetyczna UE

        Klasa energetyczna dla SDR
        E
        Klasa energetyczna dla HDR
        F
        Tryb gotowości w sieci
        2.0  W
        Wykorzystana technologia panelu
        LED LCD

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy w trybie gotowości
        mniej niż 0,5 W
        Funkcje oszczędzania energii
        • Zegar automatycznego wyłączania
        • Wyłączanie obrazu (dla radia)
        • Tryb Eco
        • Czujnik światła

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • 2 baterie AAA
        • Przewód zasilający
        • Pilot
        • Podstawa na biurko
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa

      • Design

        Kolor telewizora
        Plastikowa czarna niska ramka
        Pionowa konstrukcja
        Grafitowa plastikowa kostka

      • Wymiary

        Odległość między 2 podstawami
        635  mm
        Zgodny uchwyt ścienny
        100 x 200 mm
        Telewizor bez podstawy (szer. × wys. × gł.)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        Telewizor z podstawą (szer. × wys. × gł.)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        Waga telewizora bez podstawy
        3,38 kg
        Waga telewizora z podstawą
        3,45 kg

      • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
      • Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
      • Dostępność aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
      • Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektroniczny przewodnik po programach i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
      • Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com.
      • Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Przycisk usługi Over-the-top na pilocie różni się w zależności od kraju. Należy sprawdzić zakupiony produkt.
      • Asystent Google jest dostępny w różnych językach i krajach w zależności od typu produktu.
      • Zakres usług sterowania głosowego za pośrednictwem telewizora różni się w zależności od kraju i języka. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

