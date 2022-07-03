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  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Rysunek złącza z boku
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Energy Label Europe F
    Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
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  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Rysunek złącza z boku
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt

Produkcja zakończona

LEDTelewizor LED HD Android

39PHS6707/12

4.2

| (9) Opinie | 83% poleca ten produkt

Wszędzie pasuje i świetnie wygląda.

Szukasz najlepszego telewizora do mniejszego mieszkania lub pokoju? Ten 39-calowy telewizor Philips wygląda świetnie w każdym miejscu. Obraz jest ostry, dźwięk jest czysty, a to po prostu inteligentny telewizor Philips Android.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

Telewizor LED HD Android

Wszędzie pasuje i świetnie wygląda.

  • 98 cm (39")

  • Dźwięk Dolby Atmos

  • Android TV

Żywy obraz, telewizor Philipsa LED HD

Oglądaj ulubioną rozrywkę z radością na telewizorze Philips LED HD. Silnik przetwarzania w telewizorze optymalizuje jakość obrazu, zapewniając, że jest ostry, ma bogate kolory i płynny ruch. Otrzymaj najbardziej żywy obraz za każdym razem.

Zgodny z głośnikami Soundbar z systemem Dolby Atmos

Zgodny z głośnikami Soundbar z systemem Dolby Atmos

Podgrzej atmosferę niezależnie od tego, co oglądasz. Ten telewizor Android TV marki Philips jest zgodny z głośnikami Soundbar z systemem Dolby Atmos zgodny z systemem Dolby Atmos odtwarza głębię i wysokość. Uzyskasz trójwymiarowy dźwięk przestrzenny, który rozchodzi się w górze i wokół.

Po prostu inteligentny. Android TV.

Po prostu inteligentny. Android TV.

Telewizor Philips z systemem Android oferuje Ci rozrywkę, którą lubisz, kiedy chcesz. Możesz dostosować ekran główny, aby wyświetlać ulubione aplikacje, co ułatwia rozpoczęcie strumieniowego przesyłania filmów i programów, które lubisz. Możesz też kontynuować oglądanie od momentu jego przerwania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

9

Opinie

83%

poleca ten produkt

3
1

03/07/2022

Polska

Polska

lekkość

tani i lekki ale trzeba na tą lekkość uważać bo łatwo może upaść i po tv :)

Zalety

duży dobry obraz,łatwy w obsłudze

Wady

trudne ustawienie kanałów tv tz. nie wiem jak przestawić kanały i dopasoawać do mojego ustawienia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Data użycia 2022-06-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Data użycia 2022-06-03

04/04/2022

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo polecam telewizor. Konfiguracja była łatwa i zapewnia dobrą jakość dźwięku i obrazu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Data użycia 2022-03-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Data użycia 2022-03-04

03/01/2024

România

România

Televizorul este foarte bun

Consider că pot să recomand oricui acest produs, deoarece își face treabă foarte bine.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Data użycia 2023-07-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Data użycia 2023-07-03

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  3. Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

  6. Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.

  7. Wymagana subskrypcja usługi Disney+. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney i jego podmioty powiązane. Usługa Disney+ jest dostępna w wybranych językach i krajach.

  8. Funkcja Asystent Google jest dostępna w telewizorach Philips z systemem Android w wersji O (8) lub nowszej. Funkcja Asystent Google jest dostępna w wybranych językach i krajach.

  9. Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com