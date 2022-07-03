Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
39PHS6707/12
Wszędzie pasuje i świetnie wygląda.
Szukasz najlepszego telewizora do mniejszego mieszkania lub pokoju? Ten 39-calowy telewizor Philips wygląda świetnie w każdym miejscu. Obraz jest ostry, dźwięk jest czysty, a to po prostu inteligentny telewizor Philips Android.
98 cm (39")
Dźwięk Dolby Atmos
Android TV
Oglądaj ulubioną rozrywkę z radością na telewizorze Philips LED HD. Silnik przetwarzania w telewizorze optymalizuje jakość obrazu, zapewniając, że jest ostry, ma bogate kolory i płynny ruch. Otrzymaj najbardziej żywy obraz za każdym razem.
Podgrzej atmosferę niezależnie od tego, co oglądasz. Ten telewizor Android TV marki Philips jest zgodny z głośnikami Soundbar z systemem Dolby Atmos zgodny z systemem Dolby Atmos odtwarza głębię i wysokość. Uzyskasz trójwymiarowy dźwięk przestrzenny, który rozchodzi się w górze i wokół.
Telewizor Philips z systemem Android oferuje Ci rozrywkę, którą lubisz, kiedy chcesz. Możesz dostosować ekran główny, aby wyświetlać ulubione aplikacje, co ułatwia rozpoczęcie strumieniowego przesyłania filmów i programów, które lubisz. Możesz też kontynuować oglądanie od momentu jego przerwania.
4.2
z 5
9
Opinie
83%
poleca ten produkt
Albert Miluski
03/07/2022
Polska
lekkość
tani i lekki ale trzeba na tą lekkość uważać bo łatwo może upaść i po tv :)
Zalety
duży dobry obraz,łatwy w obsłudze
Wady
trudne ustawienie kanałów tv tz. nie wiem jak przestawić kanały i dopasoawać do mojego ustawienia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Data użycia 2022-06-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Data użycia 2022-06-03
kwintusa
04/04/2022
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo polecam telewizor. Konfiguracja była łatwa i zapewnia dobrą jakość dźwięku i obrazu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Data użycia 2022-03-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Data użycia 2022-03-04
Ianis100
03/01/2024
România
Televizorul este foarte bun
Consider că pot să recomand oricui acest produs, deoarece își face treabă foarte bine.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Data użycia 2023-07-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Data użycia 2023-07-03
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Wymagana subskrypcja usługi Disney+. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney i jego podmioty powiązane. Usługa Disney+ jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Funkcja Asystent Google jest dostępna w telewizorach Philips z systemem Android w wersji O (8) lub nowszej. Funkcja Asystent Google jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com