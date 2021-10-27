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Produkcja zakończona

4100 seriesNiezwykle smukły telewizor LED

39PHT4112/12

4

| (13) Opinie | 85% poleca ten produkt

Niezwykle smukły telewizor LED

Stylowe wzornictwo i świetny stosunek jakości do ceny. Telewizor Philips 4100 z technologią Digital Crystal Clear zapewnia jakość obrazu HD, wysoki poziom kontrastu i wyraźną reprodukcję dźwięku. Z tym prostym w obsłudze modelem możesz bez wysiłku korzystać z rozrywki.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z Digital Crystal Clear

Niezwykle smukły telewizor LED

  • 98 cm (39")

  • Telewizor LED

  • DVB-T/T2/C

Smukła, wyrafinowana podstawa emanuje lekkością

Podczas tworzenia nowego telewizora nasi pracownicy biorą pod uwagę każdy jego aspekt — od technologii po wzornictwo. Nowa podstawa sprawia, że pod telewizorem jest przestrzeń, co zapewnia głębsze doznania podczas oglądania. W rezultacie otrzymujemy telewizor, który wyróżnia się nowoczesnością.

Technologia Digital Crystal Clear zapewnia precyzję, którą chcesz się dzielić

Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubione programy, filmy, wiadomości lub po prostu spędzasz czas z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.

Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście

Podświetlenie LED zapewnia mały pobór mocy. Poza tym telewizor ma piękną linię i zapewnia wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

13

Opinie

85%

poleca ten produkt

3
2

27/10/2021

Polska

Polska

Polecam

Użytkowany od 2 lat jako drugi tv, sprawdza się znakomicie, bezawaryjny Ciekawostką jest matryca, producent zastosował oprogramowanie dające obraz HD ready, po podłączeniu zewnętrznych urządzeń matryca wykrywana jest jako full HD i tak użytkuje go z tv boxem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED

Data użycia 2019-10-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED

Data użycia 2019-10-27

02/01/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ma wszystko co powinien mieć . Polecam

Jest ok . I co tu więcej pisać :).Polecam produkty Philipsa są najlepsze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED

01/01/2018

Polska

Polska

Dobry Sprzęt.

Telewizor świetnie nadaje się jako kolejny do domu. Mały z dobra jakością obrazu za dobre pieniądze. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.