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Produkcja zakończona

4000 seriesTelewizor LED Full HD

40PFH4009/88

3.8

| (11) Opinie

Telewizor LED Full HD

Każdy z domowników będzie zachwycony ostrym, wyraźnym obrazem telewizora LED Full HD z serii 4100 firmy Philips. Minimalistyczne wzornictwo, żywy obraz i wspaniały dźwięk sprawiają, że to doskonały wybór do każdego pomieszczenia w domu.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Digital Crystal Clear

Telewizor LED Full HD

  • 102 cm (40")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear: precyzja, którą chcesz się dzielić

Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.

Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

Dwa wejścia HDMI i funkcja Easylink stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny

Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

11

Opinie

1

05/01/2015

Polska

Polska

technologicznie dobry telewizor

Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

12/12/2014

Polska

Polska

super tv

sprawuje się wyśmienicie, jest prosty w obsłudze i bardzo ładny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

12/09/2018

Slovenija

Slovenija

prav dobro

nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Funkcje wstrzymania odtwarzania programu oraz nagrywania przez złącze USB wymagają aktualizacji oprogramowania. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można uzyskać wchodząc na stronę www.philips.com/TV i klikając zakładkę Wsparcie.

  2. Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  5. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  6. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.