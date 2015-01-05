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Produkcja zakończona
40PFH4009/88
Telewizor LED Full HD
Każdy z domowników będzie zachwycony ostrym, wyraźnym obrazem telewizora LED Full HD z serii 4100 firmy Philips. Minimalistyczne wzornictwo, żywy obraz i wspaniały dźwięk sprawiają, że to doskonały wybór do każdego pomieszczenia w domu.
102 cm (40")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/C
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
3.8
z 5
11
Opinie
AVX480413
05/01/2015
Polska
technologicznie dobry telewizor
Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
elpe
12/12/2014
Polska
super tv
sprawuje się wyśmienicie, jest prosty w obsłudze i bardzo ładny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
podoknom
12/09/2018
Slovenija
prav dobro
nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Funkcje wstrzymania odtwarzania programu oraz nagrywania przez złącze USB wymagają aktualizacji oprogramowania. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można uzyskać wchodząc na stronę www.philips.com/TV i klikając zakładkę Wsparcie.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.