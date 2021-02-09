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Produkcja zakończona
40PFH4101/88
Smukły telewizor LED Full HD
Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4100 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu Full HD z technologią Perfect Motion Rate oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.
102 cm (40")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/C
Ciemne, tajemnicze i niezwykle wytrzymałe. Cienkie, czarne podstawy firmy Philips przenoszą telewizor na inny poziom. Trwała i niezwykle smukła konstrukcja w każdym najmniejszym detalu dodaje elegancji i stylu nowemu telewizorowi. Dzięki niezwykle wytrzymałej podstawie możesz przekonać się, jak coś tak małego może utrzymać tak wiele.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Elegancka. Nowoczesna. Dopracowana. Precyzyjna. Niezwykle smukła forma firmy Philips. Nie powinno nikogo zaskakiwać, że coś tak smukłego wzbudza tak duże zainteresowanie, zwłaszcza, że wprowadza do wystroju pomieszczenia sporo wyrafinowania.
4.0
z 5
27
Opinie
espezer
09/02/2021
Polska
EPICKI TV
fajny telewizor szybki doskonały dobrze pracuję dobra jakosć
Zalety
szybki,dobra jakość, smukły, mieści się na ścianie,
Wady
nie ma wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2019-02-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2019-02-09
Pokertoja
30/05/2017
Polska
Dobry telewizor w jeszcze lepszej cennie
Telewizor służy jako wyświetlacz do konsoli. W tej cenie telewizor oferuje dobrą jakość obrazu dzięki zastosowanym technikom polepszania obrazu. Telewizor dosyć jasny a czernie dużo lepsze od konkurencji z tej półki cenowej.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
jotka1209
12/04/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Jest ok
Jedyny mankament to taki że nie można od razu wyłączyć fonii i słuchać przez słuchawki a dopiero można to uczynić po chwili
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.