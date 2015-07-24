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Produkcja zakończona
40PFS6909/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD Smart
Telewizor LED Smart z serii 6900 firmy Philips ma niezwykle smukłą obudowę, która skradnie Twoje serce. Jednak nie chodzi tylko o wygląd: jest wyposażony w wiele funkcji, takich jak Ambilight, 3D, Skype™ i nie tylko.
102 cm (40")
Telewizor LED Full HD
Dwurdzeniowy
DVB-T/T2/C/S/S2
W Twoim domu panuje przytulna atmosfera, zatem wybierz telewizor, który także tworzy ciepły i miły nastrój. Unikalna technologia Ambilight firmy Philips optycznie znacznie poszerza ekran i pozwala przenieść się w głąb akcji. Telewizor emituje na ścianę bardzo szeroką poświatę z dwóch stron ekranu. Kolory, dynamika i emocje przenoszą się poza ekran — do Twojego pokoju, zapewniając bardziej ekscytujące, intensywne i realistyczne wrażenia podczas oglądania.
Wyświetlaj w telewizorze zawartość urządzenia inteligentnego i oglądaj ją z rodziną i przyjaciółmi. Wykorzystując proste polecenie, można wyświetlić na dużym ekranie wszystko — od zdjęć i filmów po gry i inne elementy ze smartfona lub tabletu.
Nic nie może się równać z dawką adrenaliny serwowaną podczas grania, oglądania dynamicznych wydarzeń sportowych lub filmów akcji. Dlatego ten telewizor firmy Philips jest wyposażony w technologię Perfect Motion Rate 600 Hz, która zapewnia doskonałą jakość ruchomych obrazów. Ponieważ puls może czasami podskakiwać, ale obraz w telewizorze nie powinien.
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3.0
z 5
25
Opinie
petr2399
24/07/2015
Česká republika
Vynikající obraz
Philips má skoro nej obraz na trhu.Kdo jednou zkusí ambilight nebude chtít jinak))Software je pomalejší,ale to je u philipsu běžné.Nicméně stále je to hlavně tv,takže obraz má prioritu.Nedoporučuji ho předimenzovaným cvakálkům,co se neumí těšit z obrazu a dát čas ovladači.Jinak ano,má tmavší rohy.Je to cílené.Velikostí patří mezi větší obrazovky,takže tmavší rohy jsou proto aby se vyzdvihl celkový kontrast obrazu.Wifi plně funkční,menu jednoduché.Je to o zvyku,každá značka má menu jiné.Úplně nevím rozdíl mezi řadama tv philips,ale bylo mi doporučeno nejít pod řadu 7..tohle je sic 6909,ale ta nejvyšší šestková.Funguje parádně.Čím nižší,tím funkčně osekanější.Mohl jsem koupit tv s androidem,ale to má své plus i minus.Plus asi v neomezenosti aplikací.Minus..je to op systém..každý OP systém po čase zpomaluje zařízení,u počítače přeinstalujeme..u tlf použijeme root a přeinstalujeme..ale u tv?myslim že to ještě není domyšlené,je to marketingový tah..chce to ještě posečkat,než to vylepší..nemluvě o virech,červech atd...můžete použít antivir,ale to je další zpomalovač systému..nehledě když jde napíchnout telefon s OS,tak proč ne TV...podle mě je to zbytečnost..ještě jedno upozornění..tv podporuje méně rozšířenou VESA 300x300..má zapojení napájecího kabelu vodorovně,takže při umístění na zeď je nutné počítat s umístěním min 10cm od zdi..takže výsuvný držák..
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 48PFS6909 Ultratenký LED televizor Smart Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 48PFS6909 Ultratenký LED televizor Smart Full HD
Barba neagra
03/03/2021
România
tv
Foarte bun. Si 3D merge, efecte bune, culori clare si intense, sonor bun, conectica buna.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Data użycia 2019-03-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Data użycia 2019-03-03
Des100
26/02/2021
България
Zweryfikowany kupujący
Страхотен Full HD телевизор
Кратината е невероятна, с цветно освятяване отзад, което създава усещане за още по-голям телевизор и по-истинско изчивяване.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Aplikacja MyRemote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora i kraju, a także modelu urządzenia inteligentnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TV.
Aby pobrać aplikację dla telewizora Smart TV, odwiedź stronę www.philips.com/tv i odkryj usługi dostępne w Twoim kraju.
Kanały dostępne w aplikacji Cloud TV zależą od dostępności i przepisów w danym kraju
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Kamera (PTA317) do telewizora Philips jest sprzedawana oddzielnie.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.