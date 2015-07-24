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Produkcja zakończona

6900 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD Smart

40PFS6909/12

3

| (25) Opinie

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD Smart

Telewizor LED Smart z serii 6900 firmy Philips ma niezwykle smukłą obudowę, która skradnie Twoje serce. Jednak nie chodzi tylko o wygląd: jest wyposażony w wiele funkcji, takich jak Ambilight, 3D, Skype™ i nie tylko.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z dwustronnym systemem Ambilight

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD Smart

  • 102 cm (40")

  • Telewizor LED Full HD

  • Dwurdzeniowy

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Technologia Ambilight na zawsze odmieni Twój sposób postrzegania telewizorów

Technologia Ambilight na zawsze odmieni Twój sposób postrzegania telewizorów

W Twoim domu panuje przytulna atmosfera, zatem wybierz telewizor, który także tworzy ciepły i miły nastrój. Unikalna technologia Ambilight firmy Philips optycznie znacznie poszerza ekran i pozwala przenieść się w głąb akcji. Telewizor emituje na ścianę bardzo szeroką poświatę z dwóch stron ekranu. Kolory, dynamika i emocje przenoszą się poza ekran — do Twojego pokoju, zapewniając bardziej ekscytujące, intensywne i realistyczne wrażenia podczas oglądania.

Wi-Fi Miracast™ — wyświetlanie ekranu smartfona na telewizorze

Wi-Fi Miracast™ — wyświetlanie ekranu smartfona na telewizorze

Wyświetlaj w telewizorze zawartość urządzenia inteligentnego i oglądaj ją z rodziną i przyjaciółmi. Wykorzystując proste polecenie, można wyświetlić na dużym ekranie wszystko — od zdjęć i filmów po gry i inne elementy ze smartfona lub tabletu.

Technologia PMR 600 Hz zapewnia doskonałą jakość ruchomych obrazów

Technologia PMR 600 Hz zapewnia doskonałą jakość ruchomych obrazów

Nic nie może się równać z dawką adrenaliny serwowaną podczas grania, oglądania dynamicznych wydarzeń sportowych lub filmów akcji. Dlatego ten telewizor firmy Philips jest wyposażony w technologię Perfect Motion Rate 600 Hz, która zapewnia doskonałą jakość ruchomych obrazów. Ponieważ puls może czasami podskakiwać, ale obraz w telewizorze nie powinien.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

25

Opinie

24/07/2015

Česká republika

Česká republika

Vynikající obraz

Philips má skoro nej obraz na trhu.Kdo jednou zkusí ambilight nebude chtít jinak))Software je pomalejší,ale to je u philipsu běžné.Nicméně stále je to hlavně tv,takže obraz má prioritu.Nedoporučuji ho předimenzovaným cvakálkům,co se neumí těšit z obrazu a dát čas ovladači.Jinak ano,má tmavší rohy.Je to cílené.Velikostí patří mezi větší obrazovky,takže tmavší rohy jsou proto aby se vyzdvihl celkový kontrast obrazu.Wifi plně funkční,menu jednoduché.Je to o zvyku,každá značka má menu jiné.Úplně nevím rozdíl mezi řadama tv philips,ale bylo mi doporučeno nejít pod řadu 7..tohle je sic 6909,ale ta nejvyšší šestková.Funguje parádně.Čím nižší,tím funkčně osekanější.Mohl jsem koupit tv s androidem,ale to má své plus i minus.Plus asi v neomezenosti aplikací.Minus..je to op systém..každý OP systém po čase zpomaluje zařízení,u počítače přeinstalujeme..u tlf použijeme root a přeinstalujeme..ale u tv?myslim že to ještě není domyšlené,je to marketingový tah..chce to ještě posečkat,než to vylepší..nemluvě o virech,červech atd...můžete použít antivir,ale to je další zpomalovač systému..nehledě když jde napíchnout telefon s OS,tak proč ne TV...podle mě je to zbytečnost..ještě jedno upozornění..tv podporuje méně rozšířenou VESA 300x300..má zapojení napájecího kabelu vodorovně,takže při umístění na zeď je nutné počítat s umístěním min 10cm od zdi..takže výsuvný držák..

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 48PFS6909 Ultratenký LED televizor Smart Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 48PFS6909 Ultratenký LED televizor Smart Full HD

03/03/2021

România

România

tv

Foarte bun. Si 3D merge, efecte bune, culori clare si intense, sonor bun, conectica buna.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire

Data użycia 2019-03-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire

Data użycia 2019-03-03

26/02/2021

България

България

Zweryfikowany kupujący

Страхотен Full HD телевизор

Кратината е невероятна, с цветно освятяване отзад, което създава усещане за още по-голям телевизор и по-истинско изчивяване.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Aplikacja MyRemote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora i kraju, a także modelu urządzenia inteligentnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TV.

  2. Aby pobrać aplikację dla telewizora Smart TV, odwiedź stronę www.philips.com/tv i odkryj usługi dostępne w Twoim kraju.

  3. Kanały dostępne w aplikacji Cloud TV zależą od dostępności i przepisów w danym kraju

  4. Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.

  5. Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.

  6. Kamera (PTA317) do telewizora Philips jest sprzedawana oddzielnie.

  7. Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.

  8. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  9. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  10. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  11. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.