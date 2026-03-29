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  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom

Xenon X-tremeVision gen2Samochodowa lampa ksenonowa

42402XV2S1

4.3
| (31) Opinie
Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
Lampa ksenonowa X-tremeVision 2. generacji to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii ksenonowej. Zapewnia mocną wiązkę światła o parametrach zbliżonych do maksimum. Dzięki tej niezwykłej wydajności świetlnej możesz pozbyć się ograniczeń i cieszyć się bezpieczniejszą, bardziej komfortową jazdą.
Poznaj wszystkie korzyści

Zobaczysz każdy wybój, zakręt i przeszkodę na drodze

Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom

  • Rodzaj źródła światła: D4S

  • 42 V, 35 W

  • Liczba źródeł światła: 1

Lampa Xenon X-tremeVision 2. generacji: doskonałe parametry wizualne

Lampa Xenon X-tremeVision 2. generacji: doskonałe parametry wizualne

Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zostały opracowane z wykorzystaniem technologii ksenonowej firmy Philips w celu uzyskania najwyższej efektywności. Lampy te emitują dłuższą wiązkę i zapewniają nawet o 150% lepszą widoczność¹, co pozwala wcześniej zauważyć przeszkody i w porę zareagować. Dzięki lepszemu widzeniu obwodowemu łatwiej dostrzec zagrożenia przy drodze, na przykład przechodniów czy zbliżające się skrzyżowania. Dzięki jasnemu oświetlaniu każdego wyboju, zakrętu i niebezpieczeństwa na drodze te źródła światła spełniają oczekiwania najbardziej wymagających kierowców i sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach drogowych.

Lepsza widoczność powoduje zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Lepsza widoczność powoduje zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Samo poprawienie jakości światła może pomóc w zapobieganiu wypadkom. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zapewniają lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca może wcześniej dostrzec przeszkody i znaki drogowe i w efekcie szybciej zareagować. Skład widmowy światła emitowanego przez te lampy jest przystosowany do naturalnej wrażliwości barwowej ludzkiego oka. Wytwarzane światło o temperaturze barwowej 4800 K jest łagodne dla oczu, co sprawia, że jazda w nocy jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

Kierowanie światła na właściwe miejsce przed samochodem

Kierowanie światła na właściwe miejsce przed samochodem

Odpowiednia moc oświetlenia głównego to nie wszystko — ważna jest również precyzja optyczna. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji wyposażone są w najbardziej precyzyjną technologię zaginania łuku świetlnego o dokładności 150–350 µm. Oznacza to, że lampy te oświetlają drogę dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, nie oślepiając przy tym kierowców jadących z naprzeciwka.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie