Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
42402XV2S1
Rodzaj źródła światła: D4S
42 V, 35 W
Liczba źródeł światła: 1
Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zostały opracowane z wykorzystaniem technologii ksenonowej firmy Philips w celu uzyskania najwyższej efektywności. Lampy te emitują dłuższą wiązkę i zapewniają nawet o 150% lepszą widoczność¹, co pozwala wcześniej zauważyć przeszkody i w porę zareagować. Dzięki lepszemu widzeniu obwodowemu łatwiej dostrzec zagrożenia przy drodze, na przykład przechodniów czy zbliżające się skrzyżowania. Dzięki jasnemu oświetlaniu każdego wyboju, zakrętu i niebezpieczeństwa na drodze te źródła światła spełniają oczekiwania najbardziej wymagających kierowców i sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach drogowych.
Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Samo poprawienie jakości światła może pomóc w zapobieganiu wypadkom. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zapewniają lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca może wcześniej dostrzec przeszkody i znaki drogowe i w efekcie szybciej zareagować. Skład widmowy światła emitowanego przez te lampy jest przystosowany do naturalnej wrażliwości barwowej ludzkiego oka. Wytwarzane światło o temperaturze barwowej 4800 K jest łagodne dla oczu, co sprawia, że jazda w nocy jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.
Odpowiednia moc oświetlenia głównego to nie wszystko — ważna jest również precyzja optyczna. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji wyposażone są w najbardziej precyzyjną technologię zaginania łuku świetlnego o dokładności 150–350 µm. Oznacza to, że lampy te oświetlają drogę dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, nie oślepiając przy tym kierowców jadących z naprzeciwka.
4.3
z 5
31
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa