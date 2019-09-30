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Produkcja zakończona
43PFS4131/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4100 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu Full HD oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.
108 cm (43")
Telewizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Picture Performance Index stanowi połączenie technologii wyświetlania firmy Philips oraz zaawansowanych technologii przetwarzania obrazu w celu poprawienia każdego postrzeganego elementu: ostrości, ruchu, kontrastu i koloru. Niezależnie od źródła zawsze możesz cieszyć się ostrym obrazem o niewiarygodnej szczegółowości i głębi, niezwykle głębokiej czerni i bardzo jasnej bieli, a także wspaniałymi, żywymi kolorami i naturalnymi odcieniami skóry.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Ciemne, tajemnicze i niezwykle wytrzymałe. Cienkie, czarne podstawy firmy Philips przenoszą telewizor na inny poziom. Trwała i niezwykle smukła konstrukcja w każdym najmniejszym detalu dodaje elegancji i stylu nowemu telewizorowi. Dzięki niezwykle wytrzymałej podstawie możesz przekonać się, jak coś tak małego może utrzymać tak wiele.
4.1
z 5
22
Opinie
85%
poleca ten produkt
Čumák
30/09/2019
Česká republika
Jednoduché ovládání a nastavení parametrů
Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Leonardo
19/08/2017
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Nelze zatím najít chybu.
Potřeboval jsem další televizor, protože jsem byl upoután na lůžko. Vybral jsem jako vždy značku Philips, protože mne dosud nikdy nezklamala. Udělal jsem dobře. Doporučuji jako malý televizor do domácnosti.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
jumr1
15/06/2017
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Doporučuji.
Ostatně , jako s dalšími výrobky,tak i s registrovaným TV jsem maximálně spokojen. Jako dlouholetý fanda fy.PHILIPS a jejích výrobků vřele tyto doporučuji potencionálním zájemcům o koupi. Jsou kvalitní, inovativní a vždy v duchu posledních poznatků techniky a světových trendů.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.