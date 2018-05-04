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Produkcja zakończona
43PFT4112/12
Smukły telewizor LED Full HD
Stylowe wzornictwo i świetny stosunek jakości do ceny. Telewizor Philips 4100 z technologią Digital Crystal Clear zapewnia jakość obrazu Full HD, wysoki poziom kontrastu i wyraźną reprodukcję dźwięku. Z tym prostym w obsłudze modelem możesz bez wysiłku korzystać z rozrywki.
108 cm (43")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Podczas tworzenia nowego telewizora nasi pracownicy biorą pod uwagę każdy jego aspekt — od technologii po wzornictwo. Nowa podstawa sprawia, że pod telewizorem jest przestrzeń, co zapewnia głębsze doznania podczas oglądania. W rezultacie otrzymujemy telewizor, który wyróżnia się nowoczesnością.
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubione programy, filmy, wiadomości lub po prostu spędzasz czas z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
3.8
z 5
20
Opinie
Józef68
04/05/2018
Polska
Doskonały kontrast i intuicyjne funkcje.
Polecam ten telewizor, dostępny cenowo wysoka jakość.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Józef68
04/05/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Doskonały kontrast i intuicyjne funkcje.
Polecam ten telewizor, dostępny cenowo wysoka jakość.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Edith
14/09/2018
România
Philips ultra hd
Foarte incantata de produs. Design si usurinta meniului
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.