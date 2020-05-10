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Produkcja zakończona

6000 seriesTelewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

43PUS6401/12

3.6

| (127) Opinie

Niezwykle smukły telewizor LED 4K z systemem Android

Telewizor Philips z serii 6400 stanowi świetne połączenie wzornictwa i wydajności. Osadzony na minimalistycznej podstawie ekran ożywia obraz w jakości 4K Ultra HD i Pixel Plus Ultra HD. Dzięki systemowi Android TV możesz korzystać z praktycznie nieograniczonych możliwości rozrywki.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z dwustronnym systemem Ambilight

Niezwykle smukły telewizor LED 4K z systemem Android

  • 108 cm (43")

  • Telewizor LED 4K Ultra HD

  • Czterordzeniowy, 8 GB z opcją rozszerz.

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Odkryj jakość obrazu Ultra HD z technologią Pixel Plus Ultra HD

Przekonaj się, jak ostry jest obraz w telewizorach 4K Ultra HD z technologią Philips Pixel Plus Ultra HD. Technologia ta optymalizuje jakość obrazu, który staje się płynny, niezwykle szczegółowy i pełen głębi. Zawsze możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem 4K z jaśniejszą bielą i głębszą czernią.

Technologia Ambilight na zawsze odmieni Twój sposób postrzegania telewizorów

Technologia Ambilight na zawsze odmieni Twój sposób postrzegania telewizorów

W Twoim domu panuje przytulna atmosfera, zatem wybierz telewizor, który także tworzy ciepły i miły nastrój. Unikalna technologia Ambilight firmy Philips optycznie znacznie poszerza ekran i pozwala przenieść się w głąb akcji. Telewizor emituje na ścianę bardzo szeroką poświatę z dwóch stron ekranu. Kolory, dynamika i emocje przenoszą się poza ekran — do Twojego pokoju — i sprawiają, że oglądanie telewizji staje się niesamowitym przeżyciem.

Granie w chmurze — wysokiej jakości gry dla osób z różnych grup wiekowych

Granie w chmurze to obszerny internetowy katalog wysokiej jakości gier, odpowiednich dla osób z różnych grup wiekowych, o różnych gustach i poziomach zaawansowania. Wystarczy wybrać grę i można grać na ekranie telewizora!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.6

z 5

127

Opinie

10/05/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

po 3 latach użytkowania mogę powiedzieć że to były

ambilight jest super dobra jakośc obrazu w tej półce cenowej android

Zalety

ambilight, android TV

Wady

czasami lagi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUS6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Data użycia 2018-05-10

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUS6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Data użycia 2018-05-10

18/03/2019

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry telewizor z małym minusem

Przez półtora roku użytkowania nie miałem żadnych problemów z urządzeniem i nie żałuję decyzji. Jedna wadą a raczej jakimś niedociągnięciem jest oprogramowanie. Czasami podczas wyłączania telewizora pilotem uruchamia się ponownie, czasami opornie reaguje na polecenia pilotem. Baterię oczywiście nowe w pilocie. Po przywróceniu ustawień fabrycznych było trochę spokoju i problem wrócił.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUS6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUS6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

29/04/2018

Polska

Polska

Najlepszy w stosunku cena możliwości

Witam telewizor godny polecenia co do kurzu który wspomniał ktoś przede mną faktycznie też miałem taki problem ale Philips bez żadnych problemów odebrał tv i wyczyścił matryce patrzeć na cenę i możliwości tv to chyba najtańszy i najlepszy android 4k dodatkowo mamy ambilight

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 49PUS6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 49PUS6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.

  3. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  4. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  5. Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.

  6. Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.

  8. Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.

  9. Pamiętaj, że aplikacje Amazon mogą być niedostępne w Twoim kraju (aplikacje Amazon działają obecnie tylko w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii)