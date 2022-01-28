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Produkcja zakończona
43PUS7100/12
Niezwykle smukły telewizor LED 4K UHD z systemem Android
Bardzo szybki czterordzeniowy procesor i niezwykle smukła konstrukcja: telewizor UHD z serii 7100 z systemem Android wygląda i działa znakomicie. Eleganckie srebrne obramowanie, wąska konstrukcja podstawy i technologia Ambilight jeszcze bardziej uprzyjemnią oglądanie.
108 cm (43")
Telewizor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB z opcją rozszerzenia
DVB-T/T2/C/S/S2
Funkcja Micro Dimming Pro optymalizuje kontrast w telewizorze w zależności od warunków oświetlenia w pomieszczeniu. Czujnik światła i specjalne oprogramowanie analizują obraz w 6400 różnych obszarach, dzięki czemu można cieszyć się niesamowitym kontrastem i wspaniałą jakością obrazu, które pozwalają jeszcze pełniej przeżywać to, co dzieje się na ekranie - zarówno w dzień, jak i w nocy.
Czterordzeniowy procesor firmy Philips łączy się z systemem Android, aby zapewnić ekscytujące wrażenia podczas grania. Dzięki systemowi Android w telewizorze można nawigować, włączać aplikacje i odtwarzać filmy w bardzo szybki, niezwykle intuicyjny i niesamowicie atrakcyjny sposób.
Google Play™ oferuje szeroki wybór wysokiej jakości gier dla osób w każdym wieku. Gry zostały zoptymalizowane do użycia na telewizorze i wyglądają równie dobrze, jak dobrze się w nie gra. Nie trzeba kupować nowej konsoli do gier, gdyż za pomocą uniwersalnego kontrolera do gier USB można wygodnie nawigować i grać.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
2.7
z 5
66
Opinie
Patyczekl
28/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny
dobry i niezawodny, bezawaryjny. Nie ma przerostu treści nad forma.
Zalety
Niezawodny.
Wady
Starzeje się.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Data użycia 2020-01-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Data użycia 2020-01-28
Jurgen
20/10/2018
Polska
Po prostu rewelacja. Produkt spełnił moje oczekiwania.
Bardzo szybki i niezawodny. Komputer, telewizor w jednym. No i ten amblilight... POLECAM
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
MarFi77
22/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Udany telwizor z górnej półki.... Polecam
Telewizor kupiłem po paru miesiącach poszukiwań. Główne atutu które przekonały mnie do tego modelu to: cztery porty USB, cztery porty HDMI. W telewizorze jest wszystko czego szukałem. Wysoka rozdzielczość(4K), 3D (pasywne, uważam za duży plus) Android, do tego dochodzi Ambilight które naprawdę daję fajny efekt. Bardzo dobra jakoś dźwięku oczywiście jak na telewizor. Na początku trochę problemów z aplikacjami typu YouTube ale po aktualizacji wszystko pięknie śmiga. Czasem potrafi się przyciąć na grach ale to w sumie telewizor nie konsola :) Zresztą jak na razie to gier bardzo mało, nad czym trochę ubolewam. Design telewizora może i normalny i bez jakiś szaleństw ale całość dobrze współgra... Filmy w 4K wymiatają, bajki i filmy w 3D naprawdę super... Ogólnie gorąco polecam....
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.