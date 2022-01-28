ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Rysunek złącza z boku
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Rysunek złącza z boku
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

7000 seriesNiezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™

43PUS7100/12

2.7

| (66) Opinie

Niezwykle smukły telewizor LED 4K UHD z systemem Android

Bardzo szybki czterordzeniowy procesor i niezwykle smukła konstrukcja: telewizor UHD z serii 7100 z systemem Android wygląda i działa znakomicie. Eleganckie srebrne obramowanie, wąska konstrukcja podstawy i technologia Ambilight jeszcze bardziej uprzyjemnią oglądanie.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z dwustronnym systemem Ambilight

Niezwykle smukły telewizor LED 4K UHD z systemem Android

  • 108 cm (43")

  • Telewizor LED 4K Ultra HD

  • Quad Core, 16 GB z opcją rozszerzenia

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Funkcja Micro Dimming Pro zapewnia niesamowity kontrast

Funkcja Micro Dimming Pro zapewnia niesamowity kontrast

Funkcja Micro Dimming Pro optymalizuje kontrast w telewizorze w zależności od warunków oświetlenia w pomieszczeniu. Czujnik światła i specjalne oprogramowanie analizują obraz w 6400 różnych obszarach, dzięki czemu można cieszyć się niesamowitym kontrastem i wspaniałą jakością obrazu, które pozwalają jeszcze pełniej przeżywać to, co dzieje się na ekranie - zarówno w dzień, jak i w nocy.

Wykorzystaj możliwości czterordzeniowego procesora i zintegrowanego systemu Android

Wykorzystaj możliwości czterordzeniowego procesora i zintegrowanego systemu Android

Czterordzeniowy procesor firmy Philips łączy się z systemem Android, aby zapewnić ekscytujące wrażenia podczas grania. Dzięki systemowi Android w telewizorze można nawigować, włączać aplikacje i odtwarzać filmy w bardzo szybki, niezwykle intuicyjny i niesamowicie atrakcyjny sposób.

Google Play™: Twoje okno na rozrywkę

Google Play™ oferuje szeroki wybór wysokiej jakości gier dla osób w każdym wieku. Gry zostały zoptymalizowane do użycia na telewizorze i wyglądają równie dobrze, jak dobrze się w nie gra. Nie trzeba kupować nowej konsoli do gier, gdyż za pomocą uniwersalnego kontrolera do gier USB można wygodnie nawigować i grać.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.7

z 5

66

Opinie

28/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny

dobry i niezawodny, bezawaryjny. Nie ma przerostu treści nad forma.

Zalety

Niezawodny.

Wady

Starzeje się.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Data użycia 2020-01-28

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Data użycia 2020-01-28

20/10/2018

Polska

Polska

Po prostu rewelacja. Produkt spełnił moje oczekiwania.

Bardzo szybki i niezawodny. Komputer, telewizor w jednym. No i ten amblilight... POLECAM

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

22/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Udany telwizor z górnej półki.... Polecam

Telewizor kupiłem po paru miesiącach poszukiwań. Główne atutu które przekonały mnie do tego modelu to: cztery porty USB, cztery porty HDMI. W telewizorze jest wszystko czego szukałem. Wysoka rozdzielczość(4K), 3D (pasywne, uważam za duży plus) Android, do tego dochodzi Ambilight które naprawdę daję fajny efekt. Bardzo dobra jakoś dźwięku oczywiście jak na telewizor. Na początku trochę problemów z aplikacjami typu YouTube ale po aktualizacji wszystko pięknie śmiga. Czasem potrafi się przyciąć na grach ale to w sumie telewizor nie konsola :) Zresztą jak na razie to gier bardzo mało, nad czym trochę ubolewam. Design telewizora może i normalny i bez jakiś szaleństw ale całość dobrze współgra... Filmy w 4K wymiatają, bajki i filmy w 3D naprawdę super... Ogólnie gorąco polecam....

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.

  2. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  3. Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.

  4. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  5. Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.

  6. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  7. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  8. Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.

  9. Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.

  11. Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.