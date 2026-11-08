Technologia Ambilight na zawsze odmieni Twój sposób postrzegania telewizorów

W Twoim domu panuje przytulna atmosfera, zatem wybierz telewizor, który także tworzy ciepły i miły nastrój. Unikalna technologia Ambilight firmy Philips optycznie znacznie poszerza ekran i pozwala przenieść się w głąb akcji. Telewizor emituje na ścianę bardzo szeroką poświatę z dwóch stron ekranu. Kolory, dynamika i emocje przenoszą się poza ekran — do Twojego pokoju — i sprawiają, że oglądanie telewizji staje się niesamowitym przeżyciem.