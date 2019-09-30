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Produkcja zakończona
49PFS4131/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4100 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu Full HD oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.
123 cm (49")
Telewizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegancka. Nowoczesna. Dopracowana. Precyzyjna. Niezwykle smukła forma firmy Philips. Nie powinno nikogo zaskakiwać, że coś tak smukłego wzbudza tak duże zainteresowanie, zwłaszcza, że wprowadza do wystroju pomieszczenia sporo wyrafinowania.
Nowy zintegrowany standard kompresji HEVC pozwala cieszyć się wysoką jakością obrazu w rozdzielczości Full HD.
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubione programy, filmy, wiadomości lub po prostu spędzasz czas z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
4.1
z 5
22
Opinie
85%
poleca ten produkt
Čumák
30/09/2019
Česká republika
Jednoduché ovládání a nastavení parametrů
Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Leonardo
19/08/2017
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Nelze zatím najít chybu.
Potřeboval jsem další televizor, protože jsem byl upoután na lůžko. Vybral jsem jako vždy značku Philips, protože mne dosud nikdy nezklamala. Udělal jsem dobře. Doporučuji jako malý televizor do domácnosti.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
jumr1
15/06/2017
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Doporučuji.
Ostatně , jako s dalšími výrobky,tak i s registrovaným TV jsem maximálně spokojen. Jako dlouholetý fanda fy.PHILIPS a jejích výrobků vřele tyto doporučuji potencionálním zájemcům o koupi. Jsou kvalitní, inovativní a vždy v duchu posledních poznatků techniky a světových trendů.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.