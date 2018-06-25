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Produkcja zakończona
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49PFS4131/12
Produkcja zakończona
Jak zmienić kolejność kanałów telewizyjnych1?
Jak zsynchronizować obraz i dźwięk telewizora Philips?
Na ekranie widać pionowe lub poziome paski. Co zrobić?
Jak zmienić format obrazu telewizora Philips?
Jak (ponownie) zainstalować kanały? [DVB-C/T]
Co zrobić w przypadku zawieszania się lub restartowania telewizora?
Co zrobić jeżeli przednia dioda LED miga wg. powtarzającego się wzoru?
Co zrobić w przypadku jeżeli telewizor się nie włącza?
W jaki sposób podłączyć myszkę i klawiaturę do telewizora1?
Wyświetlane są informacje o telewizorze. Co zrobić? (tryb sklepowy)
Dlaczego telewizor nie reaguje na pilota podczerwieni?
Czym jest HDR i które telewizory Philips obsługują HDR?
Telewizor Philips traci ustawienia sieciowe po wyłączeniu. Co zrobić?
Co zrobić w razie błędu aktualizacji oprogramowania TV?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-S]
Jak udostępnić pliki z komputera dla telewizora Philips?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-C]
Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie do TV?
W jaki sposób podłączyć Nintendo Wii?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-T]
Co zrobić jeśli wyświetla się informacja "Nie odnaleziono serwera Philips"?
Co zrobić w przypadku problemów z ustanowieniem połączenia bezprzewodowego?
Jak podłączyć TV do zestawu systemu dżwięku?
Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Philips przez USB? (telewizory bez systemu Android)
Co zrobić, gdy urządzenie HDMI nie działa prawidłowo po podłączeniu do telewizora? (nie UHD)
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