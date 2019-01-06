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Produkcja zakończona
49PUS6551/12
Niezwykle smukły telewizor LED 4K z systemem Android
Pięknie wykonane telewizory Philips z serii 6500 są już dostępne. Ciesz się niesamowitą jakością obrazu 4K Ultra HD i otwórz drzwi do świata rozrywki dzięki systemowi Android TV. Smukła obudowa i centralna podstawa dopełniają wygląd telewizora i stanowią eleganckie, stylowe wzornictwo.
123 cm (49")
Telewizor LED 4K Ultra HD
4-rdzeniowy, 16 GB z opcją rozszerzenia
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
High Dynamic Range Plus to nowy standard wideo. Na nowo definiuje domową rozrywkę dzięki nowatorskim rozwiązaniom w zakresie kontrastu i koloru. Naciesz zmysły obrazem, który odwzorowuje oryginalną głębię i naturalność, jednocześnie odzwierciedlając zamierzenia twórców. Efekt końcowy? Lepsze rozświetlenie, większy kontrast, szerszy zakres kolorów i dokładniejsze szczegóły niż kiedykolwiek wcześniej.
Czterordzeniowy procesor firmy Philips łączy się z mocą systemu Android, zapewniając niesamowite wrażenia podczas grania. Dzięki systemowi Android w telewizorze możesz nawigować, uruchamiać aplikacje i odtwarzać filmy w niezwykle szybki, intuicyjny i przyjemny sposób.
Telewizor Ultra HD ma rozdzielczość cztery razy większą niż zwykłe telewizory Full HD. Ponad osiem milionów pikseli oraz unikatowa technologia zwiększania rozdzielczości Ultra Resolution pozwalają uzyskać najwyższą możliwą jakość obrazu. Im wyższa jakość oryginalnego materiału, tym lepszy obraz i wyższą rozdzielczość możesz uzyskać. Wybierz wyższą ostrość, większą głębię, doskonały kontrast, płynny i naturalny ruch oraz bezbłędne odwzorowanie szczegółów.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
3.5
z 5
13
Opinie
1AndrzejM
06/01/2019
Polska
Jestem mega zadowolony z tego telewizora
Zakup tego modelu TV był strzałem w 10-tke. Sprawuje się bez najmniejszy zastrzeżeń.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Jakl
27/02/2019
Česká republika
Zatim jsem spokojeny.
S televizorem jsem spokojeny, funguje jak má.Jen nekdy problémy s nastavením nekterych funkcí.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Mill
22/10/2017
Česká republika
Absolutní spokojenost s touto TV.
Tv splnila mé očekávání, přesto jaké byli některé recenze. Já jsem s Tv velmi spokojený. Obraz, připojení k internetu vše ok.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.