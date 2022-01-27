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Produkcja zakończona
49PUS6561/12
Niezwykle smukły telewizor LED 4K z systemem Android
Pięknie wykonane telewizory Philips z serii 6500 są już dostępne. Ciesz się niesamowitą jakością obrazu 4K Ultra HD i otwórz drzwi do świata rozrywki dzięki systemowi Android TV. Wąska obudowa i wyjątkowa podstawa Arc dopełniają wygląd telewizora i stanowią eleganckie, stylowe wykończenie.
123 cm (49")
Telewizor LED 4K Ultra HD
4-rdzeniowy, 16 GB z opcją rozszerzenia
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Piękno telewizora 4K Ultra HD emanuje z każdego detalu. Technologia Philips Pixel Precise Ultra HD pozwala wyświetlić na ekranie każdy obraz w rozdzielczości UHD. Dzięki temu można oglądać płynne, a jednocześnie ostre ruchome obrazy. Podziwiaj głębszą czerń, jaśniejszą biel, żywe kolory i naturalne odcienie skóry — zawsze i niezależnie od źródła.
Inspirowana architekturą podstawa firmy Philips charakteryzuje się nowoczesną, wyważoną i otwartą konstrukcją. Wysokiej jakości wykończenie z polerowanego chromu i elegancki kształt łuku nadają stylowy charakter każdemu pomieszczeniu.
Wspaniałe głośniki telewizora potrzebują wydajnego systemu przetwarzania, który zachowa czystość oryginalnych materiałów audio. Technologia DTS Premium Suite została opracowana, aby zapewnić użytkownikom jakość, jakiej można oczekiwać od sprzętu wysokiej klasy: otaczający dźwięk przestrzenny, głębokie i bogate brzmienie basów oraz niezwykle wyraźne dialogi przy wysokich poziomach głośności — bez zniekształceń, wahań i ścinania pasma.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
3.8
z 5
135
Opinie
Totek
27/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Telewizor Philips
Telewizor posiadam o 3 lat do tej pory mnie nie zawiódł. Jakość wykonania oceniam na dobrą. Matryca ok. System można ocenić na bardzo ok.
Zalety
System ANDROID
Wady
Matryca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Data użycia 2020-01-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Data użycia 2020-01-27
miszka23
01/12/2020
Polska
Super produkt
Posiadam już 3 lata i wszystko gra jak w bajce. świetny obraz, sprawdza się świetnie w grach komputerowych. Polecam
Zalety
obraz, odświeżanie
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Data użycia 2018-12-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Data użycia 2018-12-01
Mateuszek
05/05/2020
Polska
Bardzo dobre wyposażenie
Po 25 miesiącach użytkowania w telewizorze uszkodziło się oprogramowanie ale serwis wysłał mi instrukcje co mam zrobić i telewizor działa znów. Ma bardzo fajne funkcje i matryce 100hz. Ja polecam
Zalety
Funkcje, matryca, złącza i szybkie wifi
Wady
Problem z oprogramowaniem ale po aktualizacji wszystko działa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Data użycia 2018-05-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Data użycia 2018-05-05
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji i urządzeń obsługujących Google Cast. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.