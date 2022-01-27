ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Rysunek złącza z boku
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Rysunek złącza z boku
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

6000 seriesTelewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

49PUS6561/12

3.8

| (135) Opinie

Niezwykle smukły telewizor LED 4K z systemem Android

Pięknie wykonane telewizory Philips z serii 6500 są już dostępne. Ciesz się niesamowitą jakością obrazu 4K Ultra HD i otwórz drzwi do świata rozrywki dzięki systemowi Android TV. Wąska obudowa i wyjątkowa podstawa Arc dopełniają wygląd telewizora i stanowią eleganckie, stylowe wykończenie.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z 3-stronnym systemem Ambilight

Niezwykle smukły telewizor LED 4K z systemem Android

  • 123 cm (49")

  • Telewizor LED 4K Ultra HD

  • 4-rdzeniowy, 16 GB z opcją rozszerzenia

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Ciesz się żywym obrazem dzięki technologii Pixel Precise Ultra HD

Piękno telewizora 4K Ultra HD emanuje z każdego detalu. Technologia Philips Pixel Precise Ultra HD pozwala wyświetlić na ekranie każdy obraz w rozdzielczości UHD. Dzięki temu można oglądać płynne, a jednocześnie ostre ruchome obrazy. Podziwiaj głębszą czerń, jaśniejszą biel, żywe kolory i naturalne odcienie skóry — zawsze i niezależnie od źródła.

Podstawa Arc: piękna jasność

Inspirowana architekturą podstawa firmy Philips charakteryzuje się nowoczesną, wyważoną i otwartą konstrukcją. Wysokiej jakości wykończenie z polerowanego chromu i elegancki kształt łuku nadają stylowy charakter każdemu pomieszczeniu.

Z dźwiękiem DTS Premium usłyszysz każdy szczegół

Wspaniałe głośniki telewizora potrzebują wydajnego systemu przetwarzania, który zachowa czystość oryginalnych materiałów audio. Technologia DTS Premium Suite została opracowana, aby zapewnić użytkownikom jakość, jakiej można oczekiwać od sprzętu wysokiej klasy: otaczający dźwięk przestrzenny, głębokie i bogate brzmienie basów oraz niezwykle wyraźne dialogi przy wysokich poziomach głośności — bez zniekształceń, wahań i ścinania pasma.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

135

Opinie

27/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Telewizor Philips

Telewizor posiadam o 3 lat do tej pory mnie nie zawiódł. Jakość wykonania oceniam na dobrą. Matryca ok. System można ocenić na bardzo ok.

Zalety

System ANDROID

Wady

Matryca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Data użycia 2020-01-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Data użycia 2020-01-27

01/12/2020

Polska

Polska

Super produkt

Posiadam już 3 lata i wszystko gra jak w bajce. świetny obraz, sprawdza się świetnie w grach komputerowych. Polecam

Zalety

obraz, odświeżanie

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Data użycia 2018-12-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Data użycia 2018-12-01

05/05/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre wyposażenie

Po 25 miesiącach użytkowania w telewizorze uszkodziło się oprogramowanie ale serwis wysłał mi instrukcje co mam zrobić i telewizor działa znów. Ma bardzo fajne funkcje i matryce 100hz. Ja polecam

Zalety

Funkcje, matryca, złącza i szybkie wifi

Wady

Problem z oprogramowaniem ale po aktualizacji wszystko działa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Data użycia 2018-05-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Data użycia 2018-05-05

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.

  3. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  4. Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.

  5. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  6. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  7. Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji i urządzeń obsługujących Google Cast. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.

  8. Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.

  10. Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.