Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
49PUS7803/12
Produkcja zakończona
(FILM) Jak sortować kanały w telewizorze Philips TV1?
(FILM) Jak zainstalować kanały w telewizorze Philips?
Ponowna instalacja kanałów w telewizorze Philips [DVB-C i DVB-T] (antena lub kabel)
Co zrobić jeżeli przednia dioda LED miga wg. powtarzającego się wzoru?
Co zrobić w przypadku jeżeli telewizor się nie włącza?
Dlaczego telewizor nie reaguje na pilota podczerwieni?
Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Philips przez USB?
Jak podłączyć TV do internetu?
Co zrobić w przypadku problemów z ustanowieniem połączenia bezprzewodowego?
Zmiana kolejności kanałów w telewizorze Philips (TPM17.1)
Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Philips przez Internet?
Co zrobić, jeśli dana aplikacja na telewizorze Philips nie działa?
Jak korzystać ze sklepu Google Play na telewizorze z systemem Android?
(VIDEO) Jak przesyłać treści aplikacji na telewizor Philips za pomocą Google Cast
(VIDEO) Jak podłączyć telewizor Philips do Wi-Fi
(VIDEO) Jak podłączyć urządzenia zewnętrzne z telewizorem Philips
(VIDEO) Jak zaktualizować oprogramowanie pilota zdalnego sterowania
(VIDEO) Jak sparować pilota z telewizorem Philips?
(FILM) Jak skonfigurować ustawienia obrazu w telewizorze Philips?
(FILM) Jak skonfigurować nowy telewizor Philips?
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu