Filmy, które Cię wciągną. Gry, które możesz poczuć.
Wejdź do akcji! Niezależnie od tego, czy oglądasz, czy grasz. Duży, jasny i kolorowy obraz Xtra i wciągający Ambilight sprawiają, że jest to prawdziwe wydarzenie. Dodaj nastrojowy dźwięk Dolby Atmos i masz wszystko, czego potrzebujesz, aby spędzić niesamowitą noc.
The Xtra
Telewizor 4K Ambilight
Telewizor 4K Ambilight
Telewizor 139 cm (55") z Ambilight
Dźwięk Dolby Atmos
Procesor graficzny P5
Telewizor Philips Smart TV
Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.
Telewizory Ambilight to jedyne telewizory z oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. Twój telewizor wydaje się większy, a Ty mocniej zagłębiasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.
Doskonałość dużego ekranu dla każdego dramatycznego momentu
Niezależnie od tego, co oglądasz, telewizor Xtra wykorzystujący technologię mini-LED zapewnia imponujący, kinowy obraz o głębokich czerniach, wysokim kontraście i żywych kolorach. Co więcej, ten telewizor UHD 4K Ambilight jest zgodny ze wszystkimi głównymi formatami HDR, dzięki czemu dostrzeżesz więcej szczegółów — nawet w ciemnych i jasnych obszarach.
Niezależnie od źródła, zawsze perfekcja. Procesor P5 Philips.
Procesor Philips P5 zapewnia obraz równie doskonały, jak Twoja ulubiona rozrywka. Szczegóły mają zauważalnie większą głębię. Kolory są żywe, a odcienie skóry naturalne. Kontrast jest niezwykle wyraźny i pozwala dostrzec każdy szczegół, a ruch pozostaje idealnie płynny.
Kinowy obraz i dźwięk. Dolby Vision i Dolby Atmos.
Dzięki systemom Dolby Vision i Dolby Atmos filmy, programy i gry wyglądają i brzmią niesamowicie. Zobacz obraz, który reżyser chciał Ci pokazać — nie ma już rozczarowujących scen, które są zbyt ciemne, by coś na nich dostrzec! Usłysz wyraźnie każde słowo. Doświadcz efektów dźwiękowych tak, jakby akcja działa się wokół Ciebie.
Wyjątkowa konstrukcja. Z myślą o przyszłości.
Ultracienka, metalowa ramka i smukłe metalowe nóżki w kolorze szarym antracytowym sprawiają, że telewizor ten wygląda minimalistycznie. W naszych opakowaniach wykorzystujemy karton z recyklingu z certyfikatem FSC, a w materiałach drukowanych — papier z recyklingu.
Bezprzewodowy zestaw domowy Philips z technologią DTS Play-Fi
Domowy system bezprzewodowy Philips z technologią DTS Play-Fi pozwala w kilka sekund połączyć się ze zgodnymi soundbarami i bezprzewodowymi głośnikami w całym domu. Słuchaj filmów w kuchni. Odtwarzaj muzykę w dowolnym miejscu.
Niesamowita rozgrywka. 120 Hz, bardzo niskie opóźnienie, VRR, FreeSync
Graj bez ograniczeń i zanurz się w żywych barwach telewizora Xtra! HDMI 2.1, niesamowicie szybka, natywna częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz wyjątkowo niski input lag pozwalają wydobyć to, co najlepsze ze sprzętu do gier nowej generacji, zapewniając płynną, dynamiczną rozgrywkę, naturalny ruch i świetnie wyglądającą grafikę. Tryb gry Ambilight zapewnia jeszcze większe emocje.
Sterowanie głosowe. Współpracuje z Asystentem Google* i Alexa*
Możesz sterować tym telewizorem za pośrednictwem asystentów głosowych. Wystarczy sparować telewizor z inteligentnym głośnikiem Google i poprosić Asystenta Google o sterowanie telewizorem i znalezienie programów i filmów. Możesz również sparować z urządzeniami obsługującymi usługę Alexa i zapytać Alexę!
Specyfikacja techniczna
Ambilight
Funkcje Ambilight
Dostosowywanie się do koloru ściany
Tryb Lounge
Tryb gry
Ambilight Muzyka
AmbiWakeup
AmbiSleep
Zgodność z bezprzewodowymi głośnikami domowymi firmy Philips
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com
Usługa Rakuten TV jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Obsługa Asystenta Google (dostępna wyłącznie w Niemczech i Wielkiej Brytanii).