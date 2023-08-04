Wyszukiwane terminy

    • Filmy, które Cię wciągną. Gry, które możesz poczuć. Filmy, które Cię wciągną. Gry, które możesz poczuć. Filmy, które Cię wciągną. Gry, które możesz poczuć.
      Energy Label Europe F etykieta energetyczna
      Aby uzyskać więcej informacji, pobierz: etykieta energetyczna (PDF 201.0KB)

      The Xtra Telewizor 4K Ambilight

      55PML9008/12

      Filmy, które Cię wciągną. Gry, które możesz poczuć.

      Wejdź do akcji! Niezależnie od tego, czy oglądasz, czy grasz. Duży, jasny i kolorowy obraz Xtra i wciągający Ambilight sprawiają, że jest to prawdziwe wydarzenie. Dodaj nastrojowy dźwięk Dolby Atmos i masz wszystko, czego potrzebujesz, aby spędzić niesamowitą noc.

      Ten produkt
      The Xtra
      The Xtra

      Telewizor 4K Ambilight

      Filmy, które Cię wciągną. Gry, które możesz poczuć.

      Telewizor 4K Ambilight

      • Telewizor 139 cm (55") z Ambilight
      • Dźwięk Dolby Atmos
      • Procesor graficzny P5
      • Telewizor Philips Smart TV
      Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.

      Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.

      Telewizory Ambilight to jedyne telewizory z oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. Twój telewizor wydaje się większy, a Ty mocniej zagłębiasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.

      Doskonałość dużego ekranu dla każdego dramatycznego momentu

      Doskonałość dużego ekranu dla każdego dramatycznego momentu

      Niezależnie od tego, co oglądasz, telewizor Xtra wykorzystujący technologię mini-LED zapewnia imponujący, kinowy obraz o głębokich czerniach, wysokim kontraście i żywych kolorach. Co więcej, ten telewizor UHD 4K Ambilight jest zgodny ze wszystkimi głównymi formatami HDR, dzięki czemu dostrzeżesz więcej szczegółów — nawet w ciemnych i jasnych obszarach.

      Niezależnie od źródła, zawsze perfekcja. Procesor P5 Philips.

      Niezależnie od źródła, zawsze perfekcja. Procesor P5 Philips.

      Procesor Philips P5 zapewnia obraz równie doskonały, jak Twoja ulubiona rozrywka. Szczegóły mają zauważalnie większą głębię. Kolory są żywe, a odcienie skóry naturalne. Kontrast jest niezwykle wyraźny i pozwala dostrzec każdy szczegół, a ruch pozostaje idealnie płynny.

      Kinowy obraz i dźwięk. Dolby Vision i Dolby Atmos.

      Kinowy obraz i dźwięk. Dolby Vision i Dolby Atmos.

      Dzięki systemom Dolby Vision i Dolby Atmos filmy, programy i gry wyglądają i brzmią niesamowicie. Zobacz obraz, który reżyser chciał Ci pokazać — nie ma już rozczarowujących scen, które są zbyt ciemne, by coś na nich dostrzec! Usłysz wyraźnie każde słowo. Doświadcz efektów dźwiękowych tak, jakby akcja działa się wokół Ciebie.

      Wyjątkowa konstrukcja. Z myślą o przyszłości.

      Wyjątkowa konstrukcja. Z myślą o przyszłości.

      Ultracienka, metalowa ramka i smukłe metalowe nóżki w kolorze szarym antracytowym sprawiają, że telewizor ten wygląda minimalistycznie. W naszych opakowaniach wykorzystujemy karton z recyklingu z certyfikatem FSC, a w materiałach drukowanych — papier z recyklingu.

      Bezprzewodowy zestaw domowy Philips z technologią DTS Play-Fi

      Bezprzewodowy zestaw domowy Philips z technologią DTS Play-Fi

      Domowy system bezprzewodowy Philips z technologią DTS Play-Fi pozwala w kilka sekund połączyć się ze zgodnymi soundbarami i bezprzewodowymi głośnikami w całym domu. Słuchaj filmów w kuchni. Odtwarzaj muzykę w dowolnym miejscu.

      Niesamowita rozgrywka. 120 Hz, bardzo niskie opóźnienie, VRR, FreeSync

      Niesamowita rozgrywka. 120 Hz, bardzo niskie opóźnienie, VRR, FreeSync

      Graj bez ograniczeń i zanurz się w żywych barwach telewizora Xtra! HDMI 2.1, niesamowicie szybka, natywna częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz wyjątkowo niski input lag pozwalają wydobyć to, co najlepsze ze sprzętu do gier nowej generacji, zapewniając płynną, dynamiczną rozgrywkę, naturalny ruch i świetnie wyglądającą grafikę. Tryb gry Ambilight zapewnia jeszcze większe emocje.

      Sterowanie głosowe. Współpracuje z Asystentem Google* i Alexa*

      Sterowanie głosowe. Współpracuje z Asystentem Google* i Alexa*

      Możesz sterować tym telewizorem za pośrednictwem asystentów głosowych. Wystarczy sparować telewizor z inteligentnym głośnikiem Google i poprosić Asystenta Google o sterowanie telewizorem i znalezienie programów i filmów. Możesz również sparować z urządzeniami obsługującymi usługę Alexa i zapytać Alexę!

      MiniLED. Inteligentne strefy podświetlania. Niebywały kontrast.

      MiniLED. Inteligentne strefy podświetlania. Niebywały kontrast.

      Obsługuje wszystkie główne formaty HDR

      Obsługuje wszystkie główne formaty HDR

      Specyfikacja techniczna

      • Ambilight

        Funkcje Ambilight
        • Dostosowywanie się do koloru ściany
        • Tryb Lounge
        • Tryb gry
        • Ambilight Muzyka
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Zgodność z bezprzewodowymi głośnikami domowymi firmy Philips
        • Animacja uruchamiania funkcji Ambilight
        Wersja Ambilight
        3-stronny

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cale)
        55  cali
        Przekątna ekranu (cm)
        139  cm
        Wyświetlacz
        LED 4K Ultra HD
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Natywna częstotliwość odświeżania
        120  Hz
        Silnik graficzny
        Procesor P5 Perfect Picture
        Funkcje poprawy obrazu
        • Perfect Natural Motion
        • Micro Dimming Premium
        • HDR10+
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Obsługa CalMAN

      • Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

        Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
        • 576p–50 Hz
        • 640 x 480–60 Hz
        • 720p–50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440–60 Hz, 120 Hz
        • 1920 × 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
        • , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.
        • 3840 x 2160p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
        • , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Telewizja cyfrowa
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Odtwarzanie video
        • PAL
        • SECAM
        Przewodnik telewizyjny*
        Elektroniczny program na 8 dni
        Wskaźnik siły sygnału
        Tak
        Telegazeta
        Telegazeta Hypertext (1000 stron)
        Obsługa HEVC
        Tak

      • Smart TV

        System operacyjny
        Smart TV z usprawnionym systemem operacyjnym

      • Funkcje technologii Smart TV

        Interakcja z użytkownikiem
        • Dublowanie ekranu
        • SimplyShare
        Telewizor interaktywny
        HbbTV
        Aplikacje SmartTV*
        • Filmy Amazon Prime
        • Netflix
        • Sklep Philips
        • YouTube
        Sterowanie głosowe*
        • Współpraca z usługą Alexa.
        • Obsługa Google Home

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzane formaty wideo
        • Kontenery: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC (H.265)
        • VP9
        • AV1
        Odtwarzane formaty muzyki
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
        • WMA-PRO (wersja 9 i 10)
        • FLAC
        Obsługiwane formaty napisów
        • .SRT
        • .SUB
        • .TXT
        • .SMI
        • .ASS
        • .SSA
        Formaty odtwarzania obrazu
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360 zdjęć
        • HEIF

      • Przetwarzanie

        Moc przetwarzania
        Dwurdzeniowy

      • Dźwięk

        Audio
        • 2.0-kanałowy
        • Moc wyjściowa: 40 W (RMS)
        Konfiguracja głośników
        2 głośniki średnich tonów 10 W, 2 głośniki wysokotonowe 10 W
        Kodek
        • Dolby Digital MS12, V2.6.1
        • DTS:X
        Funkcje poprawy dźwięku
        • Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji
        • Wyraźne dialogi
        • Wzmocnienie basów Dolby
        • Ustawienie głośności Dolby
        • Tryb nocny
        • Dolby Atmos
        • Korektor A.I.

      • Łączność WiFi

        Liczba wejść HDMI
        4
        Funkcje HDMI
        • 4K
        • Zwrotny kanał audio (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Przesyłanie wiązki pilota
        • Sterowanie dźwiękiem
        • Tryb gotowości
        • Odtwarzanie jednym przyciskiem
        Liczba wejść USB
        2
        Połączenie bezprzewodowe
        • Dwupasmowa łączność Wi-Fi 802.11ac 2x2
        • Bluetooth 5.0
        Inne połączenia
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Cyfrowe wyjście audio (optyczne)
        • Gniazdo anteny satelitarnej
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Wyjście słuchawkowe
        • Złącze usługi
        HDCP 2.3
        Tak — wszystkie wejścia HDMI
        HDMI ARC
        Tak, przez złącze HDMI1
        Funkcje HDMI 2.1
        • Obsługa eARC/VRR/ALLM
        • Maks. szybkość transmisji danych 48 Gb/s
        • eARC przez HDMI 1
        • FreeSync Premium
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB
        • Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora

      • Obsługiwane funkcje wideo HDMI

        HDMI 1/2
        • Przepustowość łącza HDMI 2.1 48 Gb/s
        • do 4K 120 Hz
        Gry
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • AMD FreeSync Premium
        Nagrywarka z dyskiem twardym
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • HLG

      • Karta energetyczna UE

        Numery rejestracyjne EPREL
        1562352
        Klasa energetyczna dla SDR
        F
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR
        77 kWh / 1000 h
        Klasa energetyczna dla HDR
        G
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR
        158 kWh / 1000 h
        Pobór mocy w trybie wyłączenia
        n.d.
        Tryb gotowości w sieci
        2,0 W
        Wykorzystana technologia panelu
        LED LCD

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        220–240 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy w trybie gotowości
        mniej niż 0,3 W
        Funkcje oszczędzania energii
        • Zegar automatycznego wyłączania
        • Wyłączanie obrazu (dla radia)
        • Tryb Eco
        • Czujnik światła

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
        • Przewód zasilający
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Pilot
        • Podstawa na biurko
        • 2 baterie AAA

      • Design

        Kolor telewizora
        Antracytowa szara ramka
        Pionowa konstrukcja
        Antracytowe szare nóżki równoważące

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        1231,0  mm
        Wysokość urządzenia
        721,0  mm
        Głębokość urządzenia
        82,0  mm
        Waga produktu
        14,3  kg
        Szerokość urządzenia (z podstawą)
        1231.0  mm
        Wysokość urządzenia (z podstawą)
        739.0  mm
        Głębokość urządzenia (z podstawą)
        254.0  mm
        Waga produktu (z podstawą)
        14.6  kg
        Szerokość pudełka
        1360.0  mm
        Wysokość pudełka
        840.0  mm
        Głębokość pudełka
        160.0  mm
        Waga wraz z opakowaniem
        20,2  kg
        Szerokość podstawy
        735.0  mm
        Wysokość podstawy
        20.0  mm
        Głębokość podstawy
        256.0  mm
        Zgodny uchwyt ścienny
        300 x 300 mm

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
      • Przewód zasilający
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Pilot
      • Podstawa na biurko
      • 2 baterie AAA
      • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
      • Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
      • Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
      • Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com
      • Usługa Rakuten TV jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Obsługa Asystenta Google (dostępna wyłącznie w Niemczech i Wielkiej Brytanii).

