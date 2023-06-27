Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Jedyny, który ma wszystko. Jedyny, który ma wszystko. Jedyny, który ma wszystko.
      Energy Label Europe F etykieta energetyczna
      Aby uzyskać więcej informacji, pobierz: etykieta energetyczna (PDF 201.0KB)

      The One Telewizor 4K Ambilight

      55PUS8518/12

      Jedyny, który ma wszystko.

      Podkręć swój czas wolny dzięki temu jedynemu. Ten telewizor 4K z systemem Ambilight sprawi, że zanurzysz się w każdym serialu, filmie i grze! Otrzymasz porywającą jakość obrazu, wszystkie niezbędne aplikacje do przesyłania strumieniowego oraz podstawę, którą można łatwo dostosować do soundbara.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Niestety ten produkt nie jest już dostępny

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Ambilight

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Ten produkt
      The One
      - {discount-value}

      The One

      Telewizor 4K Ambilight

      łącznie

      recurring payment

      Jedyny, który ma wszystko.

      Telewizor 4K Ambilight

      • Telewizor 139 cm (55") z Ambilight
      • Procesor P5 Perfect Picture
      • Obsługa głównych formatów HDR
      • Google TV™
      The One z wciągającą technologią Ambilight.

      The One z wciągającą technologią Ambilight.

      Telewizory Ambilight to jedyne telewizory z oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. Twój telewizor wydaje się większy, a Ty mocniej zagłębiasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.

      The One, który zapewni emocje. Procesor P5 Perfect Picture.

      The One, który zapewni emocje. Procesor P5 Perfect Picture.

      Procesor Philips P5 zapewnia obraz równie doskonały, jak Twoja ulubiona rozrywka. Szczegóły mają zauważalnie większą głębię. Kolory są żywe, a odcienie skóry naturalne. Kontrast jest niezwykle wyraźny i pozwala dostrzec każdy szczegół, a ruch pozostaje idealnie płynny.

      The One z Dolby Vision i Dolby Atmos.

      The One z Dolby Vision i Dolby Atmos.

      Dzięki systemom Dolby Vision i Dolby Atmos filmy, programy i gry wyglądają i brzmią niesamowicie. Zobacz obraz, który reżyser chciał Ci pokazać — nie ma już rozczarowujących scen, które są zbyt ciemne, by coś na nich dostrzec! Usłysz wyraźnie każde słowo. Doświadcz efektów dźwiękowych tak, jakby akcja działa się wokół Ciebie.

      Smukły telewizor. Z myślą o przyszłości.

      Smukły telewizor. Z myślą o przyszłości.

      Szukasz telewizora, który pasuje do Twojego pokoju? Praktycznie bezramkowy ekran tego telewizora Ambilight można umieścić w niemal każdym wnętrzu. Podstawka z regulacją wysokości idealnie sprawdzi się w połączeniu z soundbarem. W naszych opakowaniach wykorzystujemy karton z recyklingu z certyfikatem FSC, a w materiałach drukowanych — papier z recyklingu.

      Bezprzewodowy zestaw domowy Philips z technologią DTS Play-Fi

      Bezprzewodowy zestaw domowy Philips z technologią DTS Play-Fi

      Od razu po wyjęciu z opakowania dźwięk z telewizora jest dobry i czysty. Jeśli chcesz więcej, domowy system bezprzewodowy firmy Philips z funkcją DTS Play-Fi pozwala w kilka sekund połączyć się ze zgodnymi soundbarami i głośnikami bezprzewodowymi w całym domu. Możesz nawet utworzyć zestaw kina domowego z dźwiękiem przestrzennym, wykorzystując telewizor jako głośnik centralnego.

      Uwielbia gry. 60 Hz, technologia VRR, wyjątkowo małe opóźnienie wejścia

      Uwielbia gry. 60 Hz, technologia VRR, wyjątkowo małe opóźnienie wejścia

      Nie możesz doczekać się rozgrywki? Telewizor 60 Hz z systemem Ambilight o HDMI 2.1 obsługuje szybką rozgrywkę, a tryb Ultra Motion Clarity zapewnia ostrzejszy i płynniejszy obraz. Po włączeniu konsoli automatycznie aktywowane jest ustawienie wyjątkowo małego opóźnienia, a tryb gier Ambilight sprawia, że emocje są jeszcze większe.

      Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.

      Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.

      Co chcesz oglądać? Google TV łączy filmy, programy i wiele innych, spośród Twoich aplikacji i subskrypcji i organizuje je dla Ciebie. Otrzymasz sugestie na podstawie tego, co lubisz, możesz nawet użyć aplikacji Google TV w telefonie, aby stworzyć listę do obejrzenia poza domem.

      Sterowanie głosowe. Asystent Google. Współpracuje z usługą Alexa

      Sterowanie głosowe. Asystent Google. Współpracuje z usługą Alexa

      Wybierz swojego asystenta głosowego! Naciśnij przycisk Asystenta Google na pilocie i używaj poleceń głosowych, aby wyszukiwać filmy i seriale, zapoznać się z rekomendacjami, sterować zgodnymi inteligentnymi urządzeniami domowymi i nie tylko. Do sterowania telewizorem możesz też używać asystenta głosowego Alexa i zgodnych urządzeń.

      Niezwykle ostry i żywy obraz.

      Niezależnie od tego, co oglądasz, ten telewizor zapewnia jasny, bardzo ostry obraz o żywych kolorach. Ponadto ten telewizor 4K UHD z systemem Ambilight jest zgodny ze wszystkimi głównymi formatami HDR, dzięki czemu zobaczysz więcej szczegółów — nawet w ciemnych i jasnych obszarach — podczas przesyłania strumieniowego treści HDR.

      Specyfikacja techniczna

      • Ambilight

        Funkcje Ambilight
        • Dostosowywanie się do koloru ściany
        • Tryb Lounge
        • Tryb gry
        • Ambilight Muzyka
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Zgodność z bezprzewodowymi głośnikami domowymi firmy Philips
        • Animacja uruchamiania funkcji Ambilight
        Wersja Ambilight
        3-stronny

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cale)
        55  cali
        Przekątna ekranu (cm)
        139  cm
        Wyświetlacz
        LED 4K Ultra HD
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Natywna częstotliwość odświeżania
        60  Hz
        Silnik graficzny
        Procesor P5 Perfect Picture
        Funkcje poprawy obrazu
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Szeroka gama kolorów — 90% przestrzeni DCI/P3
        • Obsługa CalMAN
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

        Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
        • 576p–50 Hz
        • 640 x 480–60 Hz
        • 720p–50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 × 1440 – 60 Hz
        • 3840 × 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Telewizja cyfrowa
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Odtwarzanie video
        • PAL
        • SECAM
        Przewodnik telewizyjny*
        Elektroniczny program na 8 dni
        Wskaźnik siły sygnału
        Tak
        Telegazeta
        Telegazeta Hypertext (1000 stron)
        Obsługa HEVC
        Tak

      • Android TV

        System operacyjny
        Google TV™
        Fabrycznie zainstalowane aplikacje
        • Filmy z Google Play*
        • Wyszukiwanie Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Filmy Amazon Prime
        • Disney+
        • Muzyka YouTube
        • Aplikacja Fitness
        • Ambilight Aurora
        Dostępna pamięć flash
        16 GB*
        Chmura gier
        GeForce Now

      • Funkcje technologii Smart TV

        Telewizor interaktywny
        HbbTV
        Pilot
        z obsługą głosu
        Sterowanie głosowe*
        • Wbudowana funkcja Asystent Google
        • Pilot z mikrofonem
        • Współpraca z usługą Alexa.

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzane formaty wideo
        • Kontenery: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Odtwarzane formaty muzyki
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
        • WMA-PRO (wersja 9 i 10)
        • FLAC
        Obsługiwane formaty napisów
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formaty odtwarzania obrazu
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360 zdjęć
        • HEIF

      • Przetwarzanie

        Moc przetwarzania
        Czterordzeniowy

      • Dźwięk

        Moc wyjściowa (RMS)
        20 W
        Konfiguracja głośników
        2X10 W głośniki pełnozakresowe
        Kodek
        • Dolby Digital MS12, V2.6.1
        • DTS:X
        Funkcje poprawy dźwięku
        • Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji
        • Wyraźne dialogi
        • Dolby Atmos
        • Wzmocnienie basów Dolby
        • Ustawienie głośności Dolby
        • Tryb nocny
        • Korektor A.I.
        • DTS Play-Fi
        • Personalizacja dźwięku Mimi
        • Kalibracja pomieszczenia

      • Łączność WiFi

        Liczba wejść HDMI
        4
        Funkcje HDMI
        • 4K
        • Zwrotny kanał audio (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Przesyłanie wiązki pilota
        • Sterowanie dźwiękiem
        • Tryb gotowości
        • Odtwarzanie jednym przyciskiem
        Liczba wejść USB
        2
        Połączenie bezprzewodowe
        • Dwupasmowa łączność Wi-Fi 802.11ac 2x2
        • Bluetooth 5.0
        Inne połączenia
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Cyfrowe wyjście audio (optyczne)
        • Wyjście słuchawkowe
        • Złącze usługi
        • Gniazdo anteny satelitarnej
        HDCP 2.3
        Tak — wszystkie wejścia HDMI
        HDMI ARC
        Tak, przez złącze HDMI2
        Funkcje HDMI 2.1
        • eARC przez HDMI 2
        • Obsługa eARC/VRR/ALLM
        • Maks. szybkość transmisji danych 48 Gb/s
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB
        • Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora

      • Obsługiwane funkcje wideo HDMI

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Gry
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision Game
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        Nagrywarka z dyskiem twardym
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • Karta energetyczna UE

        Numery rejestracyjne EPREL
        1533388
        Klasa energetyczna dla SDR
        F
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR
        77  kWh/1000 godz.
        Klasa energetyczna dla HDR
        G
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR
        118  kWh/1000 godz.
        Pobór mocy w trybie wyłączenia
        n.d.
        Tryb gotowości w sieci
        2,0  W
        Wykorzystana technologia panelu
        LED LCD

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        220–240 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy w trybie gotowości
        mniej niż 0,3 W
        Funkcje oszczędzania energii
        • Zegar automatycznego wyłączania
        • Wyłączanie obrazu (dla radia)
        • Tryb Eco
        • Czujnik światła

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Pilot
        • 2 baterie AAA
        • Podstawa na biurko
        • Przewód zasilający
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa

      • Design

        Kolor telewizora
        Antracytowa szara ramka
        Pionowa konstrukcja
        Antracytowe szare nóżki równoważące

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        1231,0  mm
        Wysokość urządzenia
        720  mm
        Głębokość urządzenia
        81  mm
        Waga produktu
        15,2  kg
        Szerokość urządzenia (z podstawą)
        1231.0  mm
        Wysokość urządzenia (z podstawą)
        740.0/778.0  mm
        Głębokość urządzenia (z podstawą)
        256.0  mm
        Waga produktu (z podstawą)
        16.0  kg
        Szerokość pudełka
        1360.0  mm
        Wysokość pudełka
        840.0  mm
        Głębokość pudełka
        160.0  mm
        Waga wraz z opakowaniem
        19,5  kg
        Szerokość podstawy
        737.0/1014.0  mm
        Wysokość podstawy
        29.5/68.0  mm
        Głębokość podstawy
        256.0  mm
        Odległość między 2 podstawami
        737.0/1014/0  mm
        Wysokość podstawy do dolnej krawędzi telewizora
        29.5/68.0  mm
        Zgodny uchwyt ścienny
        200 x 300 mm

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Pilot
      • 2 baterie AAA
      • Podstawa na biurko
      • Przewód zasilający
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
      • Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
      • Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
      • Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Rozmiar pamięci (Flash): 16 GB, właściwa dostępna pamięć może się różnic (w zależności od fabrycznie zainstalowanych aplikacji, zainstalowanych systemów operacyjnych itd.)
      • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
      • Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Wymagana subskrypcja usługi Disney+. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney i jego podmioty powiązane. Usługa Disney+ jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Funkcja Asystent Google jest dostępna w telewizorach Philips z systemem Android w wersji O (8) lub nowszej. Funkcja Asystent Google jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC.
      • Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. YouTube, OK Google i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.