The One z Dolby Vision i Dolby Atmos.

Dzięki systemom Dolby Vision i Dolby Atmos filmy, programy i gry wyglądają i brzmią niesamowicie. Zobacz obraz, który reżyser chciał Ci pokazać — nie ma już rozczarowujących scen, które są zbyt ciemne, by coś na nich dostrzec! Usłysz wyraźnie każde słowo. Doświadcz efektów dźwiękowych tak, jakby akcja działa się wokół Ciebie.