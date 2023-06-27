Podkręć swój czas wolny dzięki temu jedynemu. Ten telewizor 4K z systemem Ambilight sprawi, że zanurzysz się w każdym serialu, filmie i grze! Otrzymasz porywającą jakość obrazu, wszystkie niezbędne aplikacje do przesyłania strumieniowego oraz podstawę, którą można łatwo dostosować do soundbara.
The One
Telewizor 4K Ambilight
Jedyny, który ma wszystko.
Telewizor 4K Ambilight
Telewizor 139 cm (55") z Ambilight
Procesor P5 Perfect Picture
Obsługa głównych formatów HDR
Google TV™
The One z wciągającą technologią Ambilight.
Telewizory Ambilight to jedyne telewizory z oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. Twój telewizor wydaje się większy, a Ty mocniej zagłębiasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.
The One, który zapewni emocje. Procesor P5 Perfect Picture.
Procesor Philips P5 zapewnia obraz równie doskonały, jak Twoja ulubiona rozrywka. Szczegóły mają zauważalnie większą głębię. Kolory są żywe, a odcienie skóry naturalne. Kontrast jest niezwykle wyraźny i pozwala dostrzec każdy szczegół, a ruch pozostaje idealnie płynny.
The One z Dolby Vision i Dolby Atmos.
Dzięki systemom Dolby Vision i Dolby Atmos filmy, programy i gry wyglądają i brzmią niesamowicie. Zobacz obraz, który reżyser chciał Ci pokazać — nie ma już rozczarowujących scen, które są zbyt ciemne, by coś na nich dostrzec! Usłysz wyraźnie każde słowo. Doświadcz efektów dźwiękowych tak, jakby akcja działa się wokół Ciebie.
Smukły telewizor. Z myślą o przyszłości.
Szukasz telewizora, który pasuje do Twojego pokoju? Praktycznie bezramkowy ekran tego telewizora Ambilight można umieścić w niemal każdym wnętrzu. Podstawka z regulacją wysokości idealnie sprawdzi się w połączeniu z soundbarem. W naszych opakowaniach wykorzystujemy karton z recyklingu z certyfikatem FSC, a w materiałach drukowanych — papier z recyklingu.
Bezprzewodowy zestaw domowy Philips z technologią DTS Play-Fi
Od razu po wyjęciu z opakowania dźwięk z telewizora jest dobry i czysty. Jeśli chcesz więcej, domowy system bezprzewodowy firmy Philips z funkcją DTS Play-Fi pozwala w kilka sekund połączyć się ze zgodnymi soundbarami i głośnikami bezprzewodowymi w całym domu. Możesz nawet utworzyć zestaw kina domowego z dźwiękiem przestrzennym, wykorzystując telewizor jako głośnik centralnego.
Uwielbia gry. 60 Hz, technologia VRR, wyjątkowo małe opóźnienie wejścia
Nie możesz doczekać się rozgrywki? Telewizor 60 Hz z systemem Ambilight o HDMI 2.1 obsługuje szybką rozgrywkę, a tryb Ultra Motion Clarity zapewnia ostrzejszy i płynniejszy obraz. Po włączeniu konsoli automatycznie aktywowane jest ustawienie wyjątkowo małego opóźnienia, a tryb gier Ambilight sprawia, że emocje są jeszcze większe.
Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.
Co chcesz oglądać? Google TV łączy filmy, programy i wiele innych, spośród Twoich aplikacji i subskrypcji i organizuje je dla Ciebie. Otrzymasz sugestie na podstawie tego, co lubisz, możesz nawet użyć aplikacji Google TV w telefonie, aby stworzyć listę do obejrzenia poza domem.
Sterowanie głosowe. Asystent Google. Współpracuje z usługą Alexa
Wybierz swojego asystenta głosowego! Naciśnij przycisk Asystenta Google na pilocie i używaj poleceń głosowych, aby wyszukiwać filmy i seriale, zapoznać się z rekomendacjami, sterować zgodnymi inteligentnymi urządzeniami domowymi i nie tylko. Do sterowania telewizorem możesz też używać asystenta głosowego Alexa i zgodnych urządzeń.
Niezwykle ostry i żywy obraz.
Niezależnie od tego, co oglądasz, ten telewizor zapewnia jasny, bardzo ostry obraz o żywych kolorach. Ponadto ten telewizor 4K UHD z systemem Ambilight jest zgodny ze wszystkimi głównymi formatami HDR, dzięki czemu zobaczysz więcej szczegółów — nawet w ciemnych i jasnych obszarach — podczas przesyłania strumieniowego treści HDR.
Specyfikacja techniczna
Ambilight
Funkcje Ambilight
Dostosowywanie się do koloru ściany
Tryb Lounge
Tryb gry
Ambilight Muzyka
AmbiWakeup
AmbiSleep
Zgodność z bezprzewodowymi głośnikami domowymi firmy Philips
Animacja uruchamiania funkcji Ambilight
Wersja Ambilight
3-stronny
Obraz/wyświetlacz
Przekątna ekranu (cale)
55
cali
Przekątna ekranu (cm)
139
cm
Wyświetlacz
LED 4K Ultra HD
Rozdzielczość panelu
3840 x 2160
Natywna częstotliwość odświeżania
60
Hz
Silnik graficzny
Procesor P5 Perfect Picture
Funkcje poprawy obrazu
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Szeroka gama kolorów — 90% przestrzeni DCI/P3
Obsługa CalMAN
HLG (Hybrid Log Gamma)
Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza
Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
576p–50 Hz
640 x 480–60 Hz
720p–50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 × 1440 – 60 Hz
3840 × 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
Telewizja cyfrowa
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Odtwarzanie video
PAL
SECAM
Przewodnik telewizyjny*
Elektroniczny program na 8 dni
Wskaźnik siły sygnału
Tak
Telegazeta
Telegazeta Hypertext (1000 stron)
Obsługa HEVC
Tak
Android TV
System operacyjny
Google TV™
Fabrycznie zainstalowane aplikacje
Filmy z Google Play*
Wyszukiwanie Google
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iPlayer
Filmy Amazon Prime
Disney+
Muzyka YouTube
Aplikacja Fitness
Ambilight Aurora
Dostępna pamięć flash
16 GB*
Chmura gier
GeForce Now
Funkcje technologii Smart TV
Telewizor interaktywny
HbbTV
Pilot
z obsługą głosu
Sterowanie głosowe*
Wbudowana funkcja Asystent Google
Pilot z mikrofonem
Współpraca z usługą Alexa.
Zastosowania multimedialne
Odtwarzane formaty wideo
Kontenery: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Odtwarzane formaty muzyki
AAC
MP3
WAV
WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
WMA-PRO (wersja 9 i 10)
FLAC
Obsługiwane formaty napisów
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formaty odtwarzania obrazu
JPEG
BMP
GIF
PNG
360 zdjęć
HEIF
Przetwarzanie
Moc przetwarzania
Czterordzeniowy
Dźwięk
Moc wyjściowa (RMS)
20 W
Konfiguracja głośników
2X10 W głośniki pełnozakresowe
Kodek
Dolby Digital MS12, V2.6.1
DTS:X
Funkcje poprawy dźwięku
Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji
Wyraźne dialogi
Dolby Atmos
Wzmocnienie basów Dolby
Ustawienie głośności Dolby
Tryb nocny
Korektor A.I.
DTS Play-Fi
Personalizacja dźwięku Mimi
Kalibracja pomieszczenia
Łączność WiFi
Liczba wejść HDMI
4
Funkcje HDMI
4K
Zwrotny kanał audio (ARC)
EasyLink (HDMI-CEC)
Przesyłanie wiązki pilota
Sterowanie dźwiękiem
Tryb gotowości
Odtwarzanie jednym przyciskiem
Liczba wejść USB
2
Połączenie bezprzewodowe
Dwupasmowa łączność Wi-Fi 802.11ac 2x2
Bluetooth 5.0
Inne połączenia
Common Interface Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Cyfrowe wyjście audio (optyczne)
Wyjście słuchawkowe
Złącze usługi
Gniazdo anteny satelitarnej
HDCP 2.3
Tak — wszystkie wejścia HDMI
HDMI ARC
Tak, przez złącze HDMI2
Funkcje HDMI 2.1
eARC przez HDMI 2
Obsługa eARC/VRR/ALLM
Maks. szybkość transmisji danych 48 Gb/s
EasyLink 2.0
HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB
Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora
