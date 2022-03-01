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Produkcja zakończona
55PUT6401/12
Niezwykle smukły telewizor LED 4K z systemem Android
Telewizor Philips z serii 6400 stanowi świetne połączenie wzornictwa i wydajności. Osadzony na minimalistycznej podstawie ekran ożywia obraz w jakości 4K Ultra HD i Pixel Plus Ultra HD. Dzięki systemowi Android TV możesz korzystać z praktycznie nieograniczonych możliwości rozrywki.
139 cm (55")
Telewizor LED 4K Ultra HD
Czterordzeniowy, 8 GB z opcją rozszerz.
DVB-T/T2/C
Każde wielkie dzieło sztuki potrzebuje odpowiedniej sztalugi. Zgodnie z tą zasadą nowy telewizor Philips trzeba prezentować w należyty sposób. Wąskie aluminiowe podstawy, stworzone specjalnie do tego modelu przez nasz zespół projektantów, stanowią piękne odniesienie do lekkości i smukłości tej imponującej serii telewizorów.
Czterordzeniowy procesor firmy Philips łączy się z mocą systemu Android, zapewniając niesamowite wrażenia podczas grania. Dzięki systemowi Android w telewizorze możesz nawigować, uruchamiać aplikacje i odtwarzać filmy w niezwykle szybki, intuicyjny i przyjemny sposób.
Granie w chmurze to obszerny internetowy katalog wysokiej jakości gier, odpowiednich dla osób z różnych grup wiekowych, o różnych gustach i poziomach zaawansowania. Wystarczy wybrać grę i można grać na ekranie telewizora!
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2.8
z 5
4
Opinie
Kasidi88
01/03/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Отличен
Подарих OneBlade за Коледа на съпруга си. Мога да кажа, че е изключително доволен както и аз. Вече е бръсне с удоволствие и желание. Няма ги обривите и пъпките както след бръснене с други самобръсначки. Всичко от което може да има нужда един мъж, за да бъде винаги гладко и безболезнено избръснат.
Zalety
Бръсне перфектно
Wady
няма
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Data użycia 2021-03-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Data użycia 2021-03-01
Marek78
22/05/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Podliczając plusy i minusy polecam.
Po miesiącu użytkowania, mogę powiedzieć że telewizor wart jest uwagi. Plusy: android Tv , obraz żyleta, ambilight, szkoda, że tylko obejmuje lewą i prawą stronę, łatwość obsługi, w ciągu miesiąca telewizor nie zawiesił się ani jeden raz . Minusy : Android Tv wciąż wiele programów nie ma w google store ( co prawda można to obejść instalując z nieoficjalnych źródeł) ARC raz działa a raz nie (czysta loteria) i na koniec jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, w miejscach gdzie obudowa jest skręcana plastik nienaturalnie powyginany jakby ktoś przykręcał te śrubki na siłę.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Satn27
17/04/2017
România
Misa blocat in logo la deschidere nu mise mai porneste in tv
am cumparat doua si amandoua misau stricat prmul se deschidea si ramanea pornit 30 de secunde dupa se repornea si al doilea misa blocat in logo la deschidere nu sunt bune de nimic astept raspuns
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Pamiętaj, że aplikacje Amazon mogą być niedostępne w Twoim kraju (aplikacje Amazon działają obecnie tylko w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii)