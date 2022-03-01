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Produkcja zakończona

6000 seriesTelewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

55PUT6401/12

2.8

| (4) Opinie

Niezwykle smukły telewizor LED 4K z systemem Android

Telewizor Philips z serii 6400 stanowi świetne połączenie wzornictwa i wydajności. Osadzony na minimalistycznej podstawie ekran ożywia obraz w jakości 4K Ultra HD i Pixel Plus Ultra HD. Dzięki systemowi Android TV możesz korzystać z praktycznie nieograniczonych możliwości rozrywki.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z dwustronnym systemem Ambilight

Niezwykle smukły telewizor LED 4K z systemem Android

  • 139 cm (55")

  • Telewizor LED 4K Ultra HD

  • Czterordzeniowy, 8 GB z opcją rozszerz.

  • DVB-T/T2/C

Wąskie aluminiowe podstawy stylowo wyglądają i mają lekką konstrukcję

Każde wielkie dzieło sztuki potrzebuje odpowiedniej sztalugi. Zgodnie z tą zasadą nowy telewizor Philips trzeba prezentować w należyty sposób. Wąskie aluminiowe podstawy, stworzone specjalnie do tego modelu przez nasz zespół projektantów, stanowią piękne odniesienie do lekkości i smukłości tej imponującej serii telewizorów.

Wykorzystaj możliwości czterordzeniowego procesora i zintegrowanego systemu Android

Wykorzystaj możliwości czterordzeniowego procesora i zintegrowanego systemu Android

Czterordzeniowy procesor firmy Philips łączy się z mocą systemu Android, zapewniając niesamowite wrażenia podczas grania. Dzięki systemowi Android w telewizorze możesz nawigować, uruchamiać aplikacje i odtwarzać filmy w niezwykle szybki, intuicyjny i przyjemny sposób.

Granie w chmurze — wysokiej jakości gry dla osób z różnych grup wiekowych

Granie w chmurze to obszerny internetowy katalog wysokiej jakości gier, odpowiednich dla osób z różnych grup wiekowych, o różnych gustach i poziomach zaawansowania. Wystarczy wybrać grę i można grać na ekranie telewizora!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.8

z 5

4

Opinie

3
2

01/03/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Отличен

Подарих OneBlade за Коледа на съпруга си. Мога да кажа, че е изключително доволен както и аз. Вече е бръсне с удоволствие и желание. Няма ги обривите и пъпките както след бръснене с други самобръсначки. Всичко от което може да има нужда един мъж, за да бъде винаги гладко и безболезнено избръснат.

Zalety

Бръсне перфектно

Wady

няма

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

Data użycia 2021-03-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

Data użycia 2021-03-01

22/05/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Podliczając plusy i minusy polecam.

Po miesiącu użytkowania, mogę powiedzieć że telewizor wart jest uwagi. Plusy: android Tv , obraz żyleta, ambilight, szkoda, że tylko obejmuje lewą i prawą stronę, łatwość obsługi, w ciągu miesiąca telewizor nie zawiesił się ani jeden raz . Minusy : Android Tv wciąż wiele programów nie ma w google store ( co prawda można to obejść instalując z nieoficjalnych źródeł) ARC raz działa a raz nie (czysta loteria) i na koniec jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, w miejscach gdzie obudowa jest skręcana plastik nienaturalnie powyginany jakby ktoś przykręcał te śrubki na siłę.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

17/04/2017

România

România

Misa blocat in logo la deschidere nu mise mai porneste in tv

am cumparat doua si amandoua misau stricat prmul se deschidea si ramanea pornit 30 de secunde dupa se repornea si al doilea misa blocat in logo la deschidere nu sunt bune de nimic astept raspuns

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.

  3. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  4. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  5. Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.

  6. Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.

  8. Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.

  9. Pamiętaj, że aplikacje Amazon mogą być niedostępne w Twoim kraju (aplikacje Amazon działają obecnie tylko w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii)