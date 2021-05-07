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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
55PUT6401/12
Produkcja zakończona
Jak zsynchronizować obraz i dźwięk telewizora Philips?
Na ekranie widać pionowe lub poziome paski. Co zrobić?
Jak zmienić format obrazu telewizora Philips?
Co zrobić w przypadku zawieszania się lub restartowania telewizora?
Co zrobić jeżeli przednia dioda LED miga wg. powtarzającego się wzoru?
Co zrobić w przypadku jeżeli telewizor się nie włącza?
W jaki sposób podłączyć myszkę i klawiaturę do telewizora?
Wyświetlane są informacje o telewizorze. Co zrobić? (tryb sklepowy)
Dlaczego telewizor nie reaguje na pilota podczerwieni?
Czym jest HDR i które telewizory Philips obsługują HDR?
Telewizor Philips traci ustawienia sieciowe po wyłączeniu. Co zrobić?
Co zrobić w razie błędu aktualizacji oprogramowania TV?
Co zrobić jeśli SmartTV jest niedostępny?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-S]
Ponowna instalacja kanałów w telewizorze Philips [DVB-T/C]
Jak udostępnić pliki z komputera dla telewizora Philips?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-C]
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-T]
Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Philips przez USB?
Na ekranie telewizora pojawia się komunikat, że nie działa aplikacja Android / sklep Google Play. Co zrobić?
Jak podłączyć TV do internetu?
Jak korzystać ze sklepu Google Play na telewizorze z systemem Android?
(VIDEO) Jak przesyłać treści aplikacji na telewizor Philips za pomocą Google Cast
(VIDEO) Jak sortować kanały na telewizorze Philips
(VIDEO) Jak podłączyć telewizor Philips do Wi-Fi
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