Każde zdjęcie to kawałek historii

Wyświetlaj swoje cyfrowe zdjęcia, wykorzystując jakość i bogactwo kolorów profesjonalnych odbitek! Ramka do zdjęć Philips PhotoFrame 5FF2CMI o stylowej i eleganckiej obudowie dopełnia dekorację mieszkania i jest najłatwiejszym sposobem wyświetlania cyfrowych zdjęć bez potrzeby korzystania z komputera.