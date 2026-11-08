ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Rysunek złącza z boku
  • Obraz podstawowy
  • Rysunek złącza z boku
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

PhotoFrame

5FF2CMI/00

Każde zdjęcie to kawałek historii

Wyświetlaj swoje cyfrowe zdjęcia, wykorzystując jakość i bogactwo kolorów profesjonalnych odbitek! Ramka do zdjęć Philips PhotoFrame 5FF2CMI o stylowej i eleganckiej obudowie dopełnia dekorację mieszkania i jest najłatwiejszym sposobem wyświetlania cyfrowych zdjęć bez potrzeby korzystania z komputera.

Poznaj wszystkie korzyści

Każde zdjęcie to kawałek historii

  • Wyświetlacz LCD 14,2 cm (5,6")

  • Obszar wyświetlania 14,2 cm (5,6")

Pokaz slajdów, przegląd pojedynczych zdjęć i miniatur lub wyświetlenie zegara

Zróżnicowane tryby wyświetlania umożliwiają wyświetlanie zdjęć jedno po drugim, w postaci miniatur w celu szybkiego wyszukiwania, lub też wyświetlanie ulubionych zdjęć w pokazach slajdów.

Baw się i twórz: wyświetlanie wielu zdjęć w jednym widoku

Efekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.

Doskonałe kolory cyfrowe zapewniają bogate i oszałamiające zdjęcia na ekranie

Pełnokolorowy wyświetlacz umożliwia zaprezentowanie zdjęć w najlepszy sposób dzięki żywym, naturalnym kolorom i możliwości wyświetlenia takiej samej palety barw, jak w przypadku profesjonalnych odbitek.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie