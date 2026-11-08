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Produkcja zakończona
5FF2CMI/00
Każde zdjęcie to kawałek historii
Wyświetlaj swoje cyfrowe zdjęcia, wykorzystując jakość i bogactwo kolorów profesjonalnych odbitek! Ramka do zdjęć Philips PhotoFrame 5FF2CMI o stylowej i eleganckiej obudowie dopełnia dekorację mieszkania i jest najłatwiejszym sposobem wyświetlania cyfrowych zdjęć bez potrzeby korzystania z komputera.
Wyświetlacz LCD 14,2 cm (5,6")
Obszar wyświetlania 14,2 cm (5,6")
Zróżnicowane tryby wyświetlania umożliwiają wyświetlanie zdjęć jedno po drugim, w postaci miniatur w celu szybkiego wyszukiwania, lub też wyświetlanie ulubionych zdjęć w pokazach slajdów.
Efekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.
Pełnokolorowy wyświetlacz umożliwia zaprezentowanie zdjęć w najlepszy sposób dzięki żywym, naturalnym kolorom i możliwości wyświetlenia takiej samej palety barw, jak w przypadku profesjonalnych odbitek.
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