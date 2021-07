Sterowanie głosowe oparte na sztucznej inteligencji, wbudowana funkcja Asystent Google i współpraca z usługą Alexa

Steruj telewizorem Philips Android za pomocą głosu. Chcesz zagrać w grę, obejrzeć najnowszy serial Netflix lub wyszukać materiały i aplikacje w sklepie Google Play? Wystarczy powiedzieć. Możesz też wydawać polecenia wszystkim urządzeniom kompatybilnym z funkcją Asystent Google w inteligentnej sieci domowej — poprosić o przyciemnienie świateł czy o ustawienie termostatu na czas seansu filmowego. A to wszystko bez schodzenia z kanapy. Nie musisz już szukać zaginionego pilota. Możesz użyć własnego głosu, by sterować telewizorem Philips Smart TV za pośrednictwem urządzeń z obsługą usługi Alexa, takich jak Amazon Echo. Włączaj telewizor, zmieniaj kanały, przełączaj się na konsolę do gier i nie tylko — za pomocą asystentki głosowej Alexa.