Mam telewizor od połowy roku i pierwsze zachwyty ostygły, dzięki czemu mogę w końcu rzetelnie podejść do recenzji. Kupiłem telewizor ze względu na HDR oraz szybką matrycę. Ma służyć mi do filmów, gier i jako odpowiednik monitora o wysokiej rozdzielczości. Pierwsze spotkanie z filmem 4k HDR sprawiło, że wszelakie nagłówki "4k to marketingowa ściema" mogłem włożyć między bajki. Świetne kolory, niesamowicie ostry obraz i tak fantastyczny Ambilight sprawiają, że często wolę zostać w domu niż iść do kina. Ten ostatni w połączeniu z dynamiczną grą i trybem "gra" sprawia, że rozgrywka nabiera nowego smaku. Wszelkie wybuchy, pożary i efekty cząsteczkowe nabierają nowego znaczenia, a sam tryb obrazu zapewnia bardzo szybką reakcję telewizora i nie mogę pod tym kątem mieć do niego żadnego zastrzeżenia. Philips ma kilka preferowanych trybów dźwięku i obrazu, które można modyfikować do woli, włącznie z trybami ISF, które mogą zostać zablokowane po profesjonalnej kalibracji. Pod kątem jakości obrazu prawie nie mogłem przestać siać zachwytów, dopóki nie zapadła ciemność. Kontrast jest straszliwie mały, jednakże zastosowana matryca IPS nie jest najlepszym wyborem dla fanów głębokiej czerni. Największe problemy z ciemnymi scenami to ogromny clouding oraz nierównomiernie podświetlona matryca, przez co przy jednolitym kolorze można odnieść wrażenie, że to zlepek różnych tonacji. Myślałem, że to tylko kwestia mojego egzemplarza, ale po dogłębnej analizie problemu w sieci i kontaktem z serwisem jest to bardzo popularna przypadłość. Chmura w mojej sztuce rozciąga się od lewego dolnego rogu do środka matrycy. Ale nie jest to największy problem, bo Ambilight skutecznie maskuje ten efekt. Największym problemem jest zastosowanie systemu AndroidTV. Niby tyle możliwość, ale na 1,5GB ramu i z podstawowym mediatekiem to cudów nie ma. Trzeba często czyścić ram, a większość aplikacji instalować z trzeciego źródła, bo sklep jest pusty jak półki w PRL-u. Jedynie Netflix i programy wbudowane działają piekielnie szybko, tutaj czapki z głów za optymalizację przy tak słabych parametrach. Gdyby tylko był mocniejszy procesor i 0,5GB ramu więcej... Genialny pilot z klawiaturą QWERTY mógłby rozwinąć swoje skrzydła. Telewizor nie należy do najsmuklejszych, ale nigdy nie oglądam go od profilu więc nie jest to wada, za to przód wygląda nowocześnie i ładnie komponuje się w stylistykę "modern design" mojego salonu. Miłym smaczkiem jest możliwość zmiany podświetlenia loga Philips. Podsumowując... mimo bardzo irytujących wad, jestem mu w stanie wszystko wybaczyć, bo Ambilight, którego nie stosuje żaden inny producent (bo nie może) to tak spektakularny dodatek, iż nigdy nie zmieniłbym go na konkurencyjne rozwiązanie.