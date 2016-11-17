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Produkcja zakończona
65PUS6521/12
Niezwykle smukły telewizor LED 4K z systemem Android
Niesamowity rozmiar i niesamowita wydajność. Telewizory Philips z serii 6520 mają fantastyczny ekran o przekątnej 165 cm (65") i zapewniają atrakcyjną rozdzielczość 4K Ultra HD. Wyposażony w elegancką podstawę Arc telewizor udostępnia bogaty zestaw funkcji i jest prosty w użyciu.
164 cm (65")
Telewizor LED 4K Ultra HD
4-rdzeniowy, 16 GB z opcją rozszerzenia
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Telewizor Ultra HD ma rozdzielczość cztery razy większą niż zwykłe telewizory Full HD. Ponad osiem milionów pikseli oraz unikatowa technologia zwiększania rozdzielczości Ultra Resolution pozwalają uzyskać najwyższą możliwą jakość obrazu. Im wyższa jakość oryginalnego materiału, tym lepszy obraz i wyższą rozdzielczość możesz uzyskać. Wybierz wyższą ostrość, większą głębię, doskonały kontrast, płynny i naturalny ruch oraz bezbłędne odwzorowanie szczegółów.
Nowy zintegrowany standard kompresji HEVC (H.265) pozwala cieszyć się wysoką jakością obrazu w rozdzielczości 4K.
Czterordzeniowy procesor firmy Philips łączy się z mocą systemu Android, zapewniając niesamowite wrażenia podczas grania. Dzięki systemowi Android w telewizorze możesz nawigować, uruchamiać aplikacje i odtwarzać filmy w niezwykle szybki, intuicyjny i przyjemny sposób.
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4.2
z 5
6
Opinie
83%
poleca ten produkt
Gałgan
17/11/2016
Polska
Świetny TV
Świetne urządzenie w miarę umiarkowanej cenie. Sprawdza się w każdych warunkach (duże nasłonecznienie pokoju) Jakość obrazu nie wykazuje strat. Bardzo dobrze ogląda się również wieczorem, przy zgaszonych światłach, pozostawiając jedynie sam ambilight. Dźwięk nie jest perfekcyjny, niemniej w warunkach cienkiego telewizora również zasługuje na pewne uznanie. Android i aplikacje nie zacinają się często, zdarzyło mi się to tylko raz od zakupu, tak to mogę bez obaw posługiwać się systemem. Do gier idealny, opóźnienie między sygnałem z konsoli a wyświetlanym obrazem jest nie do uchwycenia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
deerblue
20/03/2018
Česká republika
Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)
Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jura
09/08/2017
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Skvělý ambilight, Android bez problémů
Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.