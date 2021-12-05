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Produkcja zakończona
65PUS6703/12
Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Usiądź wygodnie i rozkoszuj się wyjątkową jakością obrazu o rozdzielczości 4K UHD, jaką zapewnia ten niewiarygodnie prosty w obsłudze telewizor Smart TV. Korzystaj z bezpośredniego dostępu do ulubionych programów dzięki funkcji SAPHI. Obraz będzie miał odpowiednią płynność i ostrość za sprawą technologii Pixel Precise Ultra HD, a wszystkie elementy połączy system Ambilight.
TV 164 cm (65") z systemem Ambilight
Picture Performance Index 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które analizuje obraz w 6400 różnych strefach i odpowiednio go reguluje, zyskujesz niesamowity kontrast i wspaniałą jakość obrazu, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć to, co dzieje się na ekranie.
Technologia DTS HD optymalizuje przetwarzanie dźwięku poprzez zachowanie oryginalnej ścieżki, co gwarantuje lepsze brzmienie dźwięku z głośników oraz niezwykle wyraźne dialogi.
SAPHI jest szybkim i intuicyjnym systemem operacyjnym, który sprawia, że korzystanie z Philips Smart TV to prawdziwa przyjemność. Ciesz się doskonałą jakością obrazu oraz łatwym dostępem do przejrzystego menu opartego na czytelnych ikonach, od którego dzieli Cię tylko jeden przycisk. Z łatwością korzystaj ze swojego telewizora i szybko przechodź do popularnych aplikacji Philips Smart TV, takich jak YouTube czy Netflix.
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3.6
z 5
97
Opinie
StaSIuddz
05/12/2021
Polska
Telewizor i te kolory
Gorąco polecam telewizor z ambilight świetnie się prezentuje i te kolory na pewno wrócę do tych światełek
Zalety
Kolor obraz jakość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Data użycia 2020-12-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Data użycia 2020-12-05
PABLO
29/11/2020
Polska
Ten product jest super
Doskonała jakość obrazu smart TV działa płynnie co do dźwięku to troszeczkę za słabe głośniki ale za tą cenę nie można mieć wszystkiego
Zalety
Czysty odbiiór smart tv
Wady
Głośniki trochę za słabe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Data użycia 2018-11-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Data użycia 2018-11-29
BleckCat
05/01/2020
Polska
Ten produkt mni nie zawiódł.
Kupiłem ten tv ponad półtora roku. Nigdy mnie nie zawiódł. Obraz bardzo przyzwoity. W 4 k... Czysty. Ostry i kolory również bardzo dobre. Netfliks.. Piękny obraz zwłaszcza kiedy film jest w hdr. Ambilith.. Podświetlenie to sama przyjemność podczas oglądania wieczorem filmów. Polecam. Czytam nie które recenzje i nie mogę się z nimi zgodzić. Ani razu tv mnie nie zawiódł. Jak na LCD TV produkt ten polecam. Nie żałuję zakupy. Kolejny TV to będzie oled Philipsa również z podświetleniem Ambilait. Polecam wszystkim
Zalety
Prosta intuicyjna obsługa. Android w innych tv zamula tutaj oprogramowanie philipsa jest lekkie i nie zacina tv. Ambilith to sama uczta dla oczu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Data użycia 2018-01-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Data użycia 2018-01-05
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.