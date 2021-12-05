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Produkcja zakończona

6700 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

65PUS6703/12

3.6

| (97) Opinie

Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Usiądź wygodnie i rozkoszuj się wyjątkową jakością obrazu o rozdzielczości 4K UHD, jaką zapewnia ten niewiarygodnie prosty w obsłudze telewizor Smart TV. Korzystaj z bezpośredniego dostępu do ulubionych programów dzięki funkcji SAPHI. Obraz będzie miał odpowiednią płynność i ostrość za sprawą technologii Pixel Precise Ultra HD, a wszystkie elementy połączy system Ambilight.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z 3-stronnym systemem Ambilight

Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

  • TV 164 cm (65") z systemem Ambilight

  • Picture Performance Index 1100

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Funkcja Micro Dimming optymalizuje kontrakt w telewizorze

Funkcja Micro Dimming optymalizuje kontrakt w telewizorze

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które analizuje obraz w 6400 różnych strefach i odpowiednio go reguluje, zyskujesz niesamowity kontrast i wspaniałą jakość obrazu, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć to, co dzieje się na ekranie.

Głębokie basy i niezwykle wyraźne dialogi.

Technologia DTS HD optymalizuje przetwarzanie dźwięku poprzez zachowanie oryginalnej ścieżki, co gwarantuje lepsze brzmienie dźwięku z głośników oraz niezwykle wyraźne dialogi.

SAPHI: łatwy dostęp do najlepszej rozrywki

SAPHI: łatwy dostęp do najlepszej rozrywki

SAPHI jest szybkim i intuicyjnym systemem operacyjnym, który sprawia, że korzystanie z Philips Smart TV to prawdziwa przyjemność. Ciesz się doskonałą jakością obrazu oraz łatwym dostępem do przejrzystego menu opartego na czytelnych ikonach, od którego dzieli Cię tylko jeden przycisk. Z łatwością korzystaj ze swojego telewizora i szybko przechodź do popularnych aplikacji Philips Smart TV, takich jak YouTube czy Netflix.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.6

z 5

97

Opinie

05/12/2021

Polska

Polska

Telewizor i te kolory

Gorąco polecam telewizor z ambilight świetnie się prezentuje i te kolory na pewno wrócę do tych światełek

Zalety

Kolor obraz jakość

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Data użycia 2020-12-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Data użycia 2020-12-05

29/11/2020

Polska

Polska

Ten product jest super

Doskonała jakość obrazu smart TV działa płynnie co do dźwięku to troszeczkę za słabe głośniki ale za tą cenę nie można mieć wszystkiego

Zalety

Czysty odbiiór smart tv

Wady

Głośniki trochę za słabe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Data użycia 2018-11-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Data użycia 2018-11-29

05/01/2020

Polska

Polska

Ten produkt mni nie zawiódł.

Kupiłem ten tv ponad półtora roku. Nigdy mnie nie zawiódł. Obraz bardzo przyzwoity. W 4 k... Czysty. Ostry i kolory również bardzo dobre. Netfliks.. Piękny obraz zwłaszcza kiedy film jest w hdr. Ambilith.. Podświetlenie to sama przyjemność podczas oglądania wieczorem filmów. Polecam. Czytam nie które recenzje i nie mogę się z nimi zgodzić. Ani razu tv mnie nie zawiódł. Jak na LCD TV produkt ten polecam. Nie żałuję zakupy. Kolejny TV to będzie oled Philipsa również z podświetleniem Ambilait. Polecam wszystkim

Zalety

Prosta intuicyjna obsługa. Android w innych tv zamula tutaj oprogramowanie philipsa jest lekkie i nie zacina tv. Ambilith to sama uczta dla oczu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Data użycia 2018-01-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Data użycia 2018-01-05

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.

  7. Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.

  8. Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.

  9. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.