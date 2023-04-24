Niezależnie od tego, co kochasz, ten dynamiczny telewizor Smart TV szybko to znajdzie. Możesz usiąść wygodnie, a telewizor przeszuka dla Ciebie wszystkie duże serwisy streamingowe! Ciesz się żywym obrazem i wciągającym dźwiękiem.
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Znajdź. Obejrzyj. Pokochaj.
Telewizor 4K
Telewizor 164 cm (65")
Obsługuje główne formaty HDR
Telewizor Philips Smart TV
Niezwykle ostry i żywy obraz.
Niezależnie od tego, co oglądasz, ten telewizor LED 4K zapewnia jasny, bardzo ostry obraz o żywych kolorach. Ponadto telewizor jest zgodny ze wszystkimi głównymi formatami HDR, dzięki czemu zobaczysz więcej szczegółów — nawet w ciemnych i jasnych obszarach — podczas przesyłania strumieniowego treści HDR.
Świetny telewizor bez zakłóceń. Telewizor Philips Smart TV.
Z nowym telewizorem Smart TV szybko znajdziesz ulubioną rozrywkę. Lubisz serial? Możesz kontynuować oglądanie bezpośrednio z ekranu głównego. Jeśli szukasz czegoś nowego, możesz przeglądać kategorie, takie jak akcja lub dramat, i wyświetlać sugestie z najlepszych usług strumieniowych – wszystko w jednym miejscu.
Smukły telewizor. Z myślą o przyszłości.
Szukasz telewizora, który pasuje do pokoju? Praktycznie bezramkowy ekran tego inteligentnego telewizora 4K można umieścić w niemal każdym wnętrzu. Smukłe, czarne, matowe nóżki sprawiają wrażenie unoszenia ekranu nad telewizorem. Nasze opakowania i wkładki wykorzystują karton i papier z recyklingu.
Doskonały do gier. VRR i niski input lag na dowolnej konsoli.
Złącze HDMI 2.1 pozwala w pełni korzystać z możliwości konsoli dzięki szybkiej rozgrywce i płynnej grafice. Urządzenie obsługuje technologię VRR, ustawienie małego opóźnienia aktywuje się automatycznie po włączeniu konsoli.
Specyfikacja techniczna
Obraz/wyświetlacz
Przekątna ekranu (cale)
65
cali
Przekątna ekranu (cm)
164
cm
Wyświetlacz
LED 4K Ultra HD
Rozdzielczość panelu
3840 x 2160
Natywna częstotliwość odświeżania
60
Hz
Silnik graficzny
Pixel Precise Ultra HD
Funkcje poprawy obrazu
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Zgodność z formatem HDR10+
Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza
Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
576p–50 Hz
640 x 480–60 Hz
720p–50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440–60 Hz
3840 x 2160p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
Telewizja cyfrowa
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Odtwarzanie video
PAL
SECAM
Przewodnik telewizyjny*
Elektroniczny program na 8 dni
Wskaźnik siły sygnału
Tak
Telegazeta
Telegazeta Hypertext (1000 stron)
Obsługa HEVC
Tak
Smart TV
System operacyjny
Smart TV z usprawnionym systemem operacyjnym
Funkcje technologii Smart TV
Interakcja z użytkownikiem
SimplyShare
Dublowanie ekranu
Telewizor interaktywny
HbbTV
Aplikacje SmartTV*
YouTube
Sklep Philips
Filmy Amazon Prime
Netflix
Sterowanie głosowe*
Współpraca z usługą Alexa.
Obsługa Google Home
Zastosowania multimedialne
Odtwarzane formaty wideo
Kontenery: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Odtwarzane formaty muzyki
AAC
MP3
WAV
WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
WMA-PRO (wersja 9 i 10)
FLAC
Obsługiwane formaty napisów
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formaty odtwarzania obrazu
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Przetwarzanie
Moc przetwarzania
Dwurdzeniowy
Dźwięk
Moc wyjściowa (RMS)
16 W
Konfiguracja głośników
2 głośniki pełnozakresowe 8 W
Kodek
Dolby Digital MS12, V2.5
Funkcje poprawy dźwięku
Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji
Wyraźne dialogi
Wzmocnienie basów Dolby
Ustawienie głośności Dolby
Tryb nocny
Korektor A.I.
Łączność WiFi
Liczba wejść HDMI
3
Funkcje HDMI
4K
Zwrotny kanał audio (ARC)
EasyLink (HDMI-CEC)
Przesyłanie wiązki pilota
Sterowanie dźwiękiem
Tryb gotowości
Odtwarzanie jednym przyciskiem
Liczba wejść USB
2
Połączenie bezprzewodowe
Jednopasmowa łączność Wi-Fi 802.11n 2x2
Inne połączenia
Common Interface Plus (CI+)
Złącze usługi
Gniazdo anteny satelitarnej
HDCP 2.3
Tak — wszystkie wejścia HDMI
HDMI ARC
Tak, przez złącze HDMI1
Funkcje HDMI 2.1
eARC przez HDMI 1
Obsługa eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB
Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora
Asystent Google jest dostępny w wybranych językach i krajach. Lista obsługiwanych krajów i języków zostanie z czasem rozszerzona. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com
Usługa Rakuten TV jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Współpraca z Asystentem Google w krajach, w których firma Google wprowadziła tę funkcję.
Pilot zdalnego sterowania bez mikrofonu, Asystent Google działa przez mobilną aplikację Google Home lub przez głośnik Google Home.