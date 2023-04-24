Niezwykle ostry i żywy obraz.

Niezależnie od tego, co oglądasz, ten telewizor LED 4K zapewnia jasny, bardzo ostry obraz o żywych kolorach. Ponadto telewizor jest zgodny ze wszystkimi głównymi formatami HDR, dzięki czemu zobaczysz więcej szczegółów — nawet w ciemnych i jasnych obszarach — podczas przesyłania strumieniowego treści HDR.