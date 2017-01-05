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Produkcja zakończona
65PUS8700/12
Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android
Bez kompromisów: zakrzywiony telewizor UHD z serii 8700 z systemem Android łączy w sobie wysokiej jakości materiały i technologię oraz elegancką stylistykę. Doskonałe funkcje obejmują 3-stronny system Ambilight, czterordzeniowy procesor, podstawę w kształcie łuku i widoczny zestaw głośników.
164 cm (65")
Telewizor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB z opcją rozszerzenia
Tuner dwugłowicowy DVB-T/T2/C/S/S2
Telewizor Ultra HD ma rozdzielczość cztery razy większą niż telewizory Full HD. Ponad osiem milionów pikseli oraz unikatowa technologia zwiększania rozdzielczości Ultra Resolution pozwalają uzyskać lepszy obraz w każdej sytuacji. Wybierz większą ostrość, lepszą głębię, doskonały kontrast, płynny i naturalny ruch oraz bezbłędne odwzorowanie szczegółów.
Czterordzeniowy procesor firmy Philips łączy się z mocą systemu Android, zapewniając niesamowite wrażenia podczas grania. Dzięki systemowi Android w telewizorze możesz nawigować, uruchamiać aplikacje i odtwarzać filmy w niezwykle szybki, intuicyjny i przyjemny sposób.
Żyjesz tak, jak lubisz — czy nie nadszedł już czas, by poszukać telewizora, który uzupełniłby Twój wyjątkowy styl? Nasz zakrzywiony telewizor nagina zasady tradycyjnego wzornictwa, aby możliwe było uzyskanie odważnego, nowoczesnego wyglądu. Jeśli połączyć to z wysoką jakością obrazu, otrzymasz dokładnie taki rezultat, którego można by oczekiwać po telewizorze Philips.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
3.2
z 5
14
Opinie
Gpaw
05/01/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Rewelacyjny
Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
FRANTASTA
30/03/2016
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!
Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
dinosaur
28/06/2016
Hrvatska
Zweryfikowany kupujący
Odlicna televizija ali...
Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.