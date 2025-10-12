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85415WHV2S1
Czyste i jasne światło pokonuje mrok
Lampy ksenonowe Philips WhiteVision gen2 zapewniają efekt intensywnego, białego światła i emitują jaśniejsze, bardziej równomierne białe światło podczas jazdy. To znakomite uzupełnienie reflektorów ksenonowych, dopasowane do wyglądu źródeł światła LED pojazdu.
Rodzaj źródła światła: D1S
85 V, 35 W
Liczba źródeł światła: 1
Lampy ksenonowe Philips WhiteVision 2. generacji to doskonały wybór dla kierowców, którym zależy na strumieniu wyrazistego białego światła zbliżonego do światła LED. Lampy ksenonowe WhiteVision mają taką samą temperaturę barwową jak źródła światła LED i stanowią znaczące ulepszenie ksenonowego oświetlenia głównego.
Lampy ksenonowe Philips WhiteVision o temperaturze barwowej sięgającej 5000 K oświetlają drogę strumieniem jasnego, czystego, białego światła, które rozprasza mrok. Zamiast z wysiłkiem wpatrywać się w drogę przed sobą, możesz cieszyć się bezpieczniejszą i przyjemniejszą podróżą. Dzięki oświetleniu samochodowemu Philips jazda w nocy nigdy już nie będzie stanowić problemu.
Możliwość szybkiego zauważenia i odczytania oznaczeń drogowych jest kluczowa podczas jazdy w ciemności. Lampy ksenonowe WhiteVision zapewniają intensywne, jednolite białe światło. W połączeniu z wysoką temperaturą barwową daje ono większy kontrast i lepsze odbicie od osób i przedmiotów, zapewniając przyjemniejszą i bardziej bezpieczną podróż. Faktem jest, że wiele wypadków wynika ze zmęczenia i dekoncentracji kierowców. To bielsze światło pomoże Ci utrzymać koncentrację i czujność na drodze w nocy.
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